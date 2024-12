Garnacho và Diallo tức giận

Nguồn tin khẳng định cả Garnacho và Amad đều rất tức giận, thậm chí muốn lên tiếng sau trận thắng Viktoria Plzen hôm 13/12. Họ muốn phản bác công khai những cáo buộc. Tuy nhiên, Garnacho và Amad được khuyên không nên làm vậy để làm ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của đội bóng trước trận derby Manchester.

Trong khi đó, quan điểm của ban lãnh đạo MU rất rõ ràng. Câu lạc bộ kiên quyết bảo vệ hai cầu thủ và khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ cáo buộc sai trái nào nếu không có bằng chứng xác thực.

Đội chủ sân Old Trafford còn lo ngại rằng nhiều người dùng trên mạng xã hội đơn giản chỉ muốn sử dụng tên tuổi của các cầu thủ Manchester United để tăng lượng theo dõi và tương tác.

Trong cuộc họp báo sau trận MU thắng Man City 2-1 hôm 15/12, Amorim đề cập đến vụ rò rỉ thông tin. "Tôi biết câu chuyện này", ông nói. "Giờ đây rất khó để khắc phục vì có quá nhiều người liên quan ở CLB, và cầu thủ nói chuyện với các đại diện. Họ có thể nói chuyện với bạn bè, vì vậy rất khó xác định chính xác nơi phát tán thông tin".

Diallo và Garnacho ban đầu bị tình nghi đầu tiên. Thậm chí, Amorim còn chất vấn cả hai về khả năng liên quan đến vụ việc. Thực tế, đây là vấn đề nhức nhối của "Quỷ đỏ" trong nhiều mùa giải qua. Đội hình ra sân của MU thường xuyên bị rò rỉ nhiều giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Hiện tại, Diallo là trụ cột của MU. Anh vừa tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 2-1 của MU trước Man City. Trong khi đó, Garnacho bị gạch tên ở trận đấu này. Dù vậy, giới chủ "Quỷ đỏ" vẫn coi sao trẻ Argentina là tương lai của đội bóng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.