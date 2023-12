Lý do Sunset Town là điểm đón năm mới được yêu thích bậc nhất Việt Nam

Check-in khách sạn La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton: Nằm giữa Sunset Town, nhìn thẳng ra Cầu Hôn, “siêu phẩm nghỉ dưỡng” mới La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton đang là điểm check-in được yêu thích. Đây là lần đầu tiên Curio Collection - thương hiệu cao cấp của Tập đoàn Hilton - xuất hiện tại Việt Nam. Thiết kế độc đáo mang hơi thở Địa Trung Hải là điểm nhấn của khách sạn. Ở đây có chất liệu đặc trưng của thị trấn bên bờ biển Amalfi, bức tường mang sắc đỏ cam của ánh hoàng hôn, gam màu pastel tinh tế… Không cần là khách nghỉ của La Festa Phu Quoc, bạn vẫn có thể tới đây chiêm ngưỡng cây thông "nghìn sao" cao 24 m trước sảnh khách sạn, lưu lại tấm hình check-in ấn tượng với đài phun nước King of the Sun và tháp đồng hồ lấy cảm hứng từ tháp St Mark's ở Venice (Italy).