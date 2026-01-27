Lý do Platinum Dental Group được Việt kiều và khách quốc tế lựa chọn

Nhiều Việt kiều và khách quốc tế đến Việt Nam để trồng răng implant, bởi ưu thế về chuyên môn bác sĩ, quy trình điều trị, chi phí hợp lý và trải nghiệm y khoa tổng thể.

Trong nhiều nha khoa được Việt kiều và khách quốc tế lựa chọn, Platinum Dental Group được biết đến là địa chỉ trồng răng implant đáng tin cậy tại Việt Nam.

Nền tảng từ chuyên môn bác sĩ và quy trình điều trị

Trồng răng implant là kỹ thuật phức tạp, can thiệp trực tiếp vào xương hàm và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng ăn nhai. Vì vậy, với Việt kiều và khách quốc tế, chuyên môn bác sĩ luôn là yếu tố được cân nhắc đầu tiên.

Tại Platinum Dental Group, implant được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có nền tảng phẫu thuật hàm mặt và phục hình chuyên sâu. Trong đó, ThS.BS Dương Minh Tùng là người trực tiếp điều trị nhiều trường hợp implant cho khách hàng, bao gồm những ca khó.

ThS.BS Dương Minh Tùng là chuyên gia implant hàng đầu tại Platinum Dental Group.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm cấy ghép implant, bác sĩ Tùng chú trọng khâu chẩn đoán chính xác và chỉ định điều trị phù hợp. Chuyên môn và kinh nghiệm giúp bác sĩ có cái nhìn bao quát để có thể xử trí và kiểm soát mọi trường hợp. Đây là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo kết quả lâu dài và hạn chế rủi ro - điều mà bệnh nhân đặt lên hàng đầu.

Trang thiết bị, cơ sở vật chất đạt chuẩn

Điểm khiến nhiều khách hàng quốc tế đánh giá cao Platinum Dental Group là quy trình trồng răng implant được xây dựng minh bạch và có lộ trình cụ thể từ đầu. Bệnh nhân được tư vấn chi tiết về tình trạng xương hàm, phương án điều trị, thời gian thực hiện và khả năng phục hồi, bảng giá cấy ghép implant trọn gói, minh bạch.

Với khách Việt kiều và khách quốc tế thường chỉ lưu trú trong thời gian ngắn, kế hoạch điều trị rõ ràng giúp họ chủ động sắp xếp lịch trình, hạn chế phát sinh.

Platinum Dental Group đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ trồng răng implant, trong đó toàn bộ quy trình điều trị được số hóa bằng công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Từ chẩn đoán đến cấy ghép và phục hình, công nghệ như CT Cone Beam, scan răng 3D, Facescan và hệ thống định vị cấy ghép implant giúp tăng độ chính xác, hạn chế xâm lấn và hỗ trợ lành thương nhanh.

Platinum Dental Group đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại.

Không gian điều trị riêng tư cùng quy trình vô trùng nghiêm ngặt mang lại sự an tâm cho bệnh nhân. Nhờ ứng dụng kỹ thuật số cùng chuyên môn của bác sĩ phẫu thuật lâu năm, sau 2-3 giờ cấy ghép, bệnh nhân được gắn răng tạm tức thì để ăn nhai nhẹ nhàng và đảm bảo thẩm mỹ trong thời gian chờ phục hình cố định giai đoạn 1; 1-2 ngày sau khi cấy ghép sẽ có phục hình cố định giai đoạn 1 đã được chỉnh sửa tối ưu từ trải nghiệm của răng tạm tức thì. Sau 4-6 tháng lành thương, trụ implant tích hợp xong sẽ quay lại hoàn thiện phục hình cố định sau cùng.

Ngôn ngữ giao tiếp - yếu tố giúp bệnh nhân an tâm

Lợi thế khác của Platinum Dental Group là khả năng giao tiếp ngoại ngữ của đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Pháp. Điều này giúp Việt kiều và khách quốc tế dễ dàng trao đổi trực tiếp với bác sĩ về tình trạng răng miệng, phương án điều trị cũng như lưu ý sau cấy ghép.

Việc hiểu đúng thông tin y khoa đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định. Khi không có rào cản ngôn ngữ, bệnh nhân cảm thấy an toàn, được lắng nghe và chủ động hơn trong hành trình điều trị.

Khách hàng lựa chọn Platinum Dental Group khi trồng răng implant không đến từ yếu tố ngẫu nhiên. Đó là tổng hòa của nền tảng chuyên môn bác sĩ, quy trình điều trị rõ ràng, cơ sở vật chất đạt chuẩn, khả năng giao tiếp ngoại ngữ và kết quả điều trị thực tế.

Platinum Dental Group được đánh giá là địa chỉ điều trị implant đáng tin cậy - nơi mỗi quyết định cấy ghép được tiếp cận như vấn đề y khoa nghiêm túc, hướng đến giá trị bền vững lâu dài cho bệnh nhân, đặc biệt là cộng đồng Việt kiều và khách quốc tế.

Sau hành trình 10 năm đồng hành (2015 - 2026) chăm sóc sức khỏe răng miệng chất lượng cao, Platinum Dental chính thức ra mắt Platinum Dental Thảo Điền tọa lạc tại số 1H đường số 10, phường An Khánh (Thảo Điền - quận 2 cũ, TP.HCM).

Platinum Dental ra mắt cơ sở mới tại Thảo Điền.

Mừng hoạt động của ngôi nhà thứ 2, từ 22/1 đến 10/2, Platinum Dental chào đón các gia đình đến tham quan và trải nghiệm với ưu đãi miễn phí gói khám & tư vấn với bác sĩ chuyên gia, bao gồm khám, chụp phim x-quang, scan răng 3D, tư vấn điều trị; ưu đãi 30% cho điều trị tẩy trắng răng; ưu đãi 30% vệ sinh răng, làm sạch sâu. Độc giả đăng ký nhận ưu đãi tại đây.