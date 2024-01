Lý do những cảnh phim của Song Luân và Minh Trang bị phản ứng

"Yêu trước ngày cưới" đang bị chê vì nội dung cổ xúy ngoại tình và diễn xuất của dàn diễn viên. Nhã Phương, Sĩ Thanh là điểm sáng "níu chân" khán giả.

Bộ phim Yêu trước ngày cưới được phân loại T18 với sự tham gia của Nhã Phương, Song Luân, Minh Trang, Quốc Anh đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phim nhận đánh giá tiêu cực vì nội dung được cho là cổ xúy ngoại tình, cách thiết lập nhân vật cũng như diễn xuất của dàn diễn viên, ngoại trừ Nhã Phương bị chê gượng gạo.

Nội dung bị chỉ trích

Phim xoay quanh chuyện tình cảm của Huy Hoàng (Song Luân) và Nhật Phương (Minh Trang). Cả hai đều có người yêu nhiều năm thế nhưng vẫn mập mờ với nhau. Ngay từ lần đầu gặp mặt khi thấy Nhật Phương bất chấp nguy hiểm để lấy lại tờ hóa đơn, Huy Hoàng đã thích thú và muốn tìm hiểu cô. Ở thời điểm đó, Huy Hoàng đã có bạn gái 10 năm là Minh Anh (Nhã Phương) còn Nhật Phương yêu Dũng (Quốc Anh).

Nam chính Huy Hoàng là một giám đốc nhưng được xây dựng khá kỳ quặc. Sau khi đọc cuốn sổ riêng tư Nhật Phương bỏ quên trên taxi, Huy Hoàng tọc mạch vào chuyện đời tư của đối phương. Huy Hoàng thậm chí đặt ra vô vàn câu hỏi tại sao về kế hoạch cuộc sống của Nhật Phương dù họ không hề quen biết và đây là lần thứ 2 gặp mặt.

Nhật Phương và Huy Hoàng liên tục có cảnh thân mật.

Đương nhiên, không phải với ai Huy Hoàng cũng nhiệt tình như thế. Anh chỉ quan tâm quá mức nếu người trước mặt là Nhật Phương. Còn với bạn gái Minh Anh, anh luôn tỏ thái độ thờ ơ, khó chịu, thậm chí thỉnh thoảng nổi cáu. Sau đó, Huy Hoàng luôn tìm cách tiếp cận, chủ động liên hệ với Nhật Phương.

Ban đầu Nhật Phương cũng kháng cự, vạch rõ mối quan hệ với Huy Hoàng. Hai người thậm chí từng tuyên bố coi nhau như người xa lạ. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, khi thấy Nhật Phương và bạn trai tới xem nhà, Huy Hoàng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Anh hỏi Nhật Phương và bạn trai Mạnh Dũng đã yêu nhau bao lâu. Khi Dũng trả lời là 3 năm thì Huy Hoàng tiếp tục: “Mới 3 năm đã kết hôn rồi sao?”.

Sau đó khi bị Nhật Phương chỉ trích là biến thái, Huy Hoàng thậm chí bế cô ngồi lên ban công để dọa nạt. Kể từ đó, họ qua lại, mập mờ với nhau, Huy Hoàng thậm chí cưỡng hôn hoặc đề nghị giảm 1 tỷ đồng tiền mua nhà nếu Nhật Phương qua đêm với anh. Nhật Phương đã đồng ý với đề nghị đó nhưng sau đó Huy Hoàng đổi ý.

Đỉnh điểm gây phẫn nộ là ở tập mới nhất, khi cùng đi công tác, Nhật Phương và Huy Hoàng đã hôn môi, ôm ấp trên giường rồi thậm chí suýt đi quá giới hạn. Chỉ đến khi Dũng gọi điện tới, Nhật Phương mới bừng tỉnh và thoát khỏi vòng tay Huy Hoàng. Dẫu vậy, trước khi để Nhật Phương rời đi, Huy Hoàng vẫn cố níu kéo cô bằng cách ôm lấy từ phía sau.

Chỉ ít ngày trước đó, Nhật Phương còn thử váy cưới để chuẩn bị tổ chức hôn lễ với Dũng.

Mối quan hệ giữa Nhật Phương với Dũng hay Huy Hoàng với Minh Anh đều có những khúc mắc. Dũng quá nguyên tắc, không nghĩ tới cảm xúc của Phương, trong khi Minh Anh can thiệp quá sâu vào sự nghiệp, công việc của bạn trai.

Thế nhưng, đó không phải lý do chính đáng để Phương hay Hoàng có thể ngoại tình. Chưa kể, Minh Anh làm mọi thứ vì muốn tốt cho Hoàng, trong khi anh tìm mọi cách theo đuổi người con gái khác. Éo le hơn, Minh Anh và Nhật Phương lại là bạn từ thời đại học với nhau.

Nội dung phim đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cùng thời điểm này, Trung Quốc cũng có bộ phim về chủ đề người thứ 3 là I Know I Love You. Tuy nhiên, theo trang QQ, nội dung phim nhận được sự đồng cảm thay vì bị chỉ trích của khán giả bởi cách xây dựng nhân vật, tình tiết hợp lý. Triệu Tấn (Trương Vãn Ý) gặp Hứa Nặc (Tôn Di) khi cô đưa thú cưng tới nơi anh làm việc để khám bệnh. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi biết Hứa Nặc đã có bạn trai 10 năm là Bành Vũ An, Triệu Tấn không cố gắng tiếp cận cô mà mọi cuộc gặp sau đó của họ đều diễn ra ngẫu nhiên.

Khi chưa nói lời chia tay bạn trai cũ, Hứa Nặc luôn giữ khoảng cách với Triệu Tấn. Hai người có tình ý với nhau nhưng tất cả chỉ được biểu lộ qua ánh mắt, nụ cười mà không có bất kỳ hành động thân mật đi quá giới hạn nào. Ngay cả sau khi dứt khoát chia tay bạn trai cũ, Hứa Nặc và Triệu Tấn cũng cho nhau thêm thời gian để bắt đầu mối quan hệ giữa hai người một cách chậm rãi và cẩn thận.

Ngay cả lý do chia tay bạn trai của Hứa Nặc cũng được xây dựng hợp lý. Bành Vũ An đã ở bên Hứa Nặc 10 năm nhưng luôn né tránh việc kết hôn. Bành Vũ An thậm chí hẹn hò với một đồng nghiệp trong cùng công ty và luôn lăn tăn lựa chọn xem giữa cô gái này và Hứa Nặc ai mới là người phù hợp để kết hôn.

Đương nhiên mỗi bộ phim có nội dung, tình tiết khác nhau. Tuy nhiên, việc xây dựng kịch bản ngoại tình như Yêu trước ngày cưới vẫn là khó chấp nhận với khán giả. Do đó, việc họ chỉ trích tình tiết phim là khó tránh khỏi.

“Thật ra, phim làm cũng dựa trên thực tế. Đời sống có nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Nhưng kể cả thế, đưa lên truyền hình thì phần đa khán giả thấy khó chịu vì nó không đúng về cả lý và tình. Phim như để lý giải cho vấn nạn ngoại tình, tiểu tam vậy”, khán giả bình luận.

Nhã Phương, Sĩ Thanh gánh phim

Yêu trước ngày cưới được chuyển thể từ bộ phim Chúng ta không thể làm bạn do 2 diễn viên Lưu Dĩ Hào và Quách Tuyết Phù đảm nhận. Khi lên sóng năm 2019, phim đạt lượt xem lớn nhưng cũng gây tranh cãi dự dội vì nội dung ngoại tình. Bản Việt bám khá sát bản gốc, từ tình tiết, bối cảnh, tạo hình nhân vật tới lời thoại.

Tuy nhiên, có một điều bản gốc được khen nhỉnh hơn bản Việt, đó là diễn xuất.

Ngoại trừ Nhã Phương, diễn xuất của 3 diễn viên còn lại chưa làm hài lòng khán giả, đặc biệt Song Luân và Minh Trang. Ngoài thiết lập tính cách nhân vật không rõ ràng, gây mất cảm tình, Huy Hoàng qua diễn xuất của Song Luân cũng được nhận xét thiếu tự nhiên.

Minh Trang càng gây thất vọng hơn cả. Nữ diễn viên bị chê gượng gạo, mờ nhạt, diễn như đọc thoại. Với lý do đó, phim đã vướng tranh cãi về nội dung lại càng khó chinh phục khán giả.

Diễn xuất của Nhã Phương chạm tới trái tim của người xem.

“Xem phim chỉ vì Nhã Phương và Sĩ Thanh”, “Coi thử tập đầu mà nghe nữ chính thoại là tôi chán luôn”, “Giọng nữ chính nghe không buồn xem”, “Nhã Phương và Sĩ Thanh gánh phim”, “Diễn viên chính đẹp nhưng giọng và diễn quá đơ. Thêm vào đó nội dung cổ xúy ngoại tình, tiểu tam, phản bội, lại còn ngủ với trai vì tiền”, khán giả bình luận.

Điểm sáng của bộ phim là diễn xuất của Nhã Phương và Sĩ Thanh. Nhã Phương nhận được sự thương cảm khi vào vai một người phụ nữ sống hết mình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì bạn trai và cô thấy hạnh phúc với điều đó mà không hay biết bản thân bị lừa dối. Khán giả thấy cảm thông, thương xót cho Minh Anh do Nhã Phương thể hiện.

Trong khi đó, Sĩ Thanh vào vai đồng nghiệp và bạn cùng phòng với Nhật Phương. Nhân vật này linh động, tính cách phóng khoáng, dứt khoát và thú vị. Diễn xuất của cả Nhã Phương, Sĩ Thanh đều được khen ngợi là tự nhiên, lấy được thiện cảm từ người xem.