Lý do mạng Viettel mất sóng diện rộng ở miền Nam

Người dùng Viettel ở TP.HCM không thể kết nối Internet trong tối 19/8. Vấn đề hiện đã được khắc phục.

Hiện Internet Viettel đã hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Tuấn Anh.

Khoảng 20h ngày 19/8, người dùng Internet và di động mạng Viettel phản hồi rằng họ bị mất kết nối, chập chờn. Vấn đề xảy ra vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của nhiều thuê bao. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, phản hồi về sự cố của nhà mạng xuất phát từ khách hàng ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực TP.HCM.

“Đang gọi điện cho người nhà ở quê thì Internet bỗng nhiên bị ngắt. Cột sóng mạng di động cũng không còn vạch nào”, Mỹ Duyên, người dùng Viettel ngụ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM chia sẻ.

Trong khi đó, người dùng nhà mạng ở miền Bắc không ghi nhận tình trạng bị mất sóng. Ngọc Anh (ngụ phường Tây Hồ, Hà Nội) cho biết vẫn sử dụng mạng di động để gọi về cho người nhà ở quê cả buổi tối mà không gặp vấn đề gì.

Trên mạng xã hội, xuất hiện hàng loạt bài đăng phản hồi về việc bỗng nhiên mất kết nối mạng, xuất phát từ khách hàng của Viettel.

Đến hơn 21h cùng ngày, fanpage Viettel Sài Gòn, có dấu tick xác minh chính chủ trên Facebook, đăng bài cho biết Internet ở khu vực TP.HCM gặp sự cố diện rộng. “Đội ngũ kỹ thuật Viettel đã ghi nhận và kiểm tra, xử lý trong thời gian sớm nhất”, trang này viết.

Bài đăng của nhà mạng Viettel. Ảnh: Viettel Sài Gòn.

Theo dữ liệu từ Google Trends, lượt tìm kiếm cho từ khóa Viettel tăng mạnh vào lúc 20h. Những khu vực phát sinh tìm kiếm là TP.HCM, Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Long An, Vĩnh Long. Những từ khóa đi kèm cũng được tìm kiếm nhiều như “rớt mạng Viettel”, “tổng đài Wi-Fi Viettel”, “SIM Viettel mất sóng”.

Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, sự cố phát sinh từ vấn đề mất điện ở tổng trạm quản lý khu vực của nhà mạng nói trên. Tuy nhiên, các trung tâm kỹ thuật thường được bố trí hệ thống điện nhiều lớp phòng trường hợp bị cắt nguồn đột ngột. Hiện chưa rõ lý do khiến trạm này gián đoạn điện.

Việc mất Internet xảy ra trong khoảng 5 phút. Sau đó, người dùng có thể vào mạng trở lại. Tuy nhiên tốc độ đường truyền không được đảm bảo. Đến khoảng 21h kết nối mới ổn định trở lại.

Mới hồi tháng 6, Vinaphone cũng gặp sự cố trên cả nước. Người dùng mạng này phản ánh việc mất sóng, không vào được Internet.

Theo báo cáo của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Viettel là công ty cung cấp đường truyền nhanh nhất hiện tại, xếp sau lần lượt có CMC, VNPT và FPT.