Lý do Lầu Năm Góc sa thải chỉ huy căn cứ Mỹ ở Greenland

Đại tá Susannah Meyers bị cách chức sau khi công khai phản đối phát ngôn gây tranh cãi của Phó tổng thống Mỹ tại căn cứ Pituffik - nơi được xem là “chìa khóa Bắc Cực” giữa căng thẳng Mỹ - Đan Mạch.

Theo Politico châu Âu (Politico.eu) ngày 11/4, quân đội Mỹ vừa cách chức Đại tá Susannah Meyers, chỉ huy căn cứ Pituffik ở Greenland, với lý do không dung thứ cho bất kỳ hành động nào chống lại chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump. Quyết định này được đưa ra sau khi bà Meyers gửi email cho nhân viên căn cứ vào ngày 31/3, tách mình khỏi chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ JD Vance ba ngày trước đó.

Trong thông điệp gửi nhân viên, Đại tá Meyers bày tỏ lo ngại về tác động từ phát biểu của ông Vance đối với những người đồn trú tại căn cứ. "Tôi không cho rằng mình hiểu được chính trị hiện tại, nhưng điều tôi biết là những lo ngại của chính quyền Mỹ được Phó tổng thống Vance thảo luận không phản ánh vấn đề của Căn cứ vũ trụ Pituffik", bà Meyers nêu rõ.

Bà Meyers còn cam kết: "Chừng nào tôi còn may mắn được lãnh đạo căn cứ này, lá cờ của chúng ta sẽ cùng tung bay một cách đầy tự hào".

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell đã thông báo về việc cách chức này, giải thích rằng "những hành động làm suy yếu chuỗi chỉ huy hoặc lật đổ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump sẽ không được dung thứ".

Chuyến thăm gây tranh cãi của Phó tổng thống Vance đến căn cứ quân sự Pituffik diễn ra ngày 28/3, trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đe dọa sẽ kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch giàu khoáng sản quan trọng và có vị trí chiến lược tại Bắc Cực.

Trong chuyến thăm, ông Vance đã chỉ trích mạnh mẽ cách Đan Mạch quản lý Greenland, cho rằng vùng lãnh thổ này sẽ an toàn hơn dưới sự bảo vệ của Mỹ do nhận thấy thách thức từ Trung Quốc và Nga. Ông Vance lập luận rằng Đan Mạch đã đầu tư không đủ vào an ninh và cơ sở hạ tầng của Greenland, đồng thời ủng hộ việc Washington kiểm soát lãnh thổ này.

Động thái này đã gây ra phản ứng từ phía Đan Mạch. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen sau đó đã phát biểu: "Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không đánh giá cao giọng điệu mà họ (phía Mỹ) đang đưa ra".

Thủ hiến mới của Greenland, Jens-Frederik Nielsen, cũng có phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố rằng Greenland không phải để bán và gọi những lời đề nghị của Tổng thống Trump là "mối đe dọa đối với nền độc lập chính trị của chúng tôi".

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2,1 triệu km² và chỉ có khoảng 56.000 dân. Căn cứ Pituffik (còn gọi là Thule Air Base) là căn cứ quân sự Mỹ duy nhất tại Greenland và là căn cứ có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa và giám sát không gian.