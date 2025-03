Ông Trump tuyên bố giành Greenland, không loại trừ biện pháp quân sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không “loại trừ” việc sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm Greenland và "100%" Mỹ sẽ giành được hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chắc chắn rằng Washington sẽ tiếp quản Greenland và rằng ông đã có những cuộc thảo luận “hoàn toàn” thực sự về việc sáp nhập lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Theo đài RT của Liên bang Nga ngày 30/3, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC của Mỹ vào hôm trước (29/3), ông Trump nói: “Chúng ta sẽ giành được Greenland. Đúng vậy, 100%”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng có một “khả năng lớn” là Washington có thể làm điều đó mà không cần dùng đến sức mạnh quân sự, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không “loại trừ bất cứ điều gì”.

Theo Tổng thống Trump việc sáp nhập Greenland là một vấn đề liên quan đến “hòa bình quốc tế” cũng như “an ninh và sức mạnh quốc tế”.

Khi được hỏi động thái này sẽ gửi thông điệp gì đến phần còn lại của thế giới, ông Trump trả lời: “Tôi thực sự không nghĩ về điều đó. Tôi thực sự không quan tâm”.

Trước đó, vào đầu tuần, một đoạn video được Tổng thống Mỹ chia sẻ, tuyên bố rằng hòn đảo đang bị đe dọa bởi “sự gây hấn của Liên bang Nga” và “sự bành trướng của Trung Quốc”.

Đoạn clip nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác giữa Greenland và Mỹ “không chỉ là lịch sử. Đó là định mệnh”.

Trong khi đó, vào hôm 28/3, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định rằng Moskva (Moscow) “chưa bao giờ đe dọa bất kỳ ai ở Bắc Cực”.

Theo đài RT, cuộc phỏng vấn ông Trump được thực hiện chỉ một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến thăm lãnh thổ Bắc Cực giàu tài nguyên này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong chuyến thăm căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland ngày 27/3/2025. Ảnh: JD Vance/X.

Theo hãng CNN ngày 29/3, chuyến thăm của ông Vance đã vấp phải sự phản đối của cư dân địa phương và bị các nhà lãnh đạo của họ tuyên bố là “không được chào đón”.

Phát biểu khi tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland, ông Vance nói: “Chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Nhưng để có quan hệ tốt, đôi khi bạn phải thể hiện sức mạnh của mình”.

CNN cho biết đây là thông điệp rõ ràng nhất gửi đến người dân Greenland, những người đang lo lắng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ “sẽ giành được Greenland bằng cách này hay cách khác”.

Ông Vance, người chỉ quyết định thực hiện chuyến đi vài ngày trước đó, tuyên bố rằng Đan Mạch đã bỏ bê hòn đảo này và rằng Mỹ không thể tiếp tục làm ngơ trước những tham vọng bị cáo buộc của Liên bang Nga và Trung Quốc đối với Greenland.

Ông Vance tuyên bố: “Thông điệp của chúng tôi gửi tới Đan Mạch rất đơn giản. Các bạn đã không làm tròn trách nhiệm với người dân Greenland”.

Ông Vance nhiều lần khẳng định hòn đảo này đang trong tình trạng dễ bị tổn thương và Mỹ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tăng cường hiện diện tại đây.

Theo ông Vance, Greenland sẽ có lợi hơn nếu nằm dưới “chiếc ô an ninh của Mỹ hơn là của Đan Mạch” và chính sách của Mỹ là thay đổi sự lãnh đạo của Đan Mạch trên hòn đảo này. Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng tương lai của Greenland vẫn thuộc về quyết định của người dân nơi đây.

“Người dân Greenland sẽ có quyền tự quyết. Chúng tôi hy vọng họ chọn hợp tác với Mỹ, vì chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới sẽ tôn trọng chủ quyền của họ và bảo đảm an ninh của họ bởi vì an ninh của họ cũng chính là an ninh của chúng tôi”, ông Vance nói.

Ông Trump ban đầu đề xuất mua lại lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2019 và đã khơi lại cuộc thảo luận này sau khi trở lại cương vị tổng thống.

Kể từ đó, ông Trump liên tục cam kết đưa hòn đảo này trở thành một phần của Mỹ, lập luận rằng điều này là cần thiết vì lý do an ninh.

Những tuyên bố của tổng thống Mỹ đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Copenhagen.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen tuần này tuyên bố rằng những hành động như vậy không phù hợp với một đồng minh thân cận và chỉ làm “gia tăng căng thẳng”, đồng thời cáo buộc ông Trump đã đi “quá xa”,

Vào giữa tháng 3/2025, Nghị sĩ Đan Mạch và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Rasmus Jarlov đã cảnh báo rằng tham vọng sáp nhập hòn đảo của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ hiến Greenland, ông Mute B. Egede, cũng lên án điều mà ông gọi là “sức ép hung hăng” từ phía Mỹ.