Lý do Lầu Năm Góc chấm dứt toàn bộ chương trình đào tạo với Harvard

Ngày 6/2, Lầu Năm Góc thông báo cắt đứt quan hệ hợp tác với Đại học Harvard, với lý do trường này thúc đẩy “tư tưởng thức tỉnh”, dung túng các hành vi quấy rối mang tính bài Do Thái và có liên quan đến các hoạt động nghiên cứu gắn với Trung Quốc.

Theo đài RT (Nga), trong tuyên bố đưa ra ngày 6/2, ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc đang “chính thức chấm dứt toàn bộ các chương trình đào tạo quân sự chuyên nghiệp, học bổng và chứng chỉ với Đại học Harvard”, đồng thời gọi quyết định này là “quá muộn màng”.

“Harvard theo đuổi tư tưởng ‘thức tỉnh’, còn Bộ Chiến tranh thì không”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Theo ông Hegseth, trong nhiều năm qua, Lầu Năm Góc từng cử “những sĩ quan ưu tú nhất theo học tại Harvard với kỳ vọng trường đại học này sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về “tầng lớp chiến binh” trong quân đội. Tuy nhiên, ông cho rằng “quá nhiều sĩ quan trở về mang đậm dấu ấn tư tưởng của Harvard - với những quan điểm toàn cầu hóa và cấp tiến, không góp phần nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội”.

Ông Hegseth cũng cáo buộc Harvard đã tạo ra một môi trường “ca ngợi Hamas”, “cho phép các hành vi tấn công nhằm vào người Do Thái”, đồng thời vẫn “duy trì những hình thức phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc”. Ngoài ra, ông cho biết những mối quan hệ tương tự tại các cơ sở giáo dục khác cũng sẽ được rà soát.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, việc cắt đứt hợp tác sẽ có hiệu lực từ năm học 2026 - 2027. Những quân nhân đang theo học tại Harvard vẫn được phép hoàn thành chương trình.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã có nhiều tranh cãi với Harvard, khi trường đại học này phản đối các yêu cầu của chính phủ về cải tổ chính sách tuyển sinh, cơ cấu quản trị, cũng như tăng cường kỷ luật trong khuôn viên trường sau các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, bùng phát từ xung đột Hamas -Israel và tình trạng tàn phá nghiêm trọng tại Dải Gaza.

Chính quyền từng tìm cách đóng băng nguồn tài trợ liên bang dành cho Harvard, song đến tháng 9/2025, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ quyết định này, cho rằng chính phủ đã vượt quá thẩm quyền và các cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái chỉ được sử dụng như một “bình phong”.

Sau đó, Tổng thống Trump tiếp tục gia tăng sức ép, tuyên bố hồi đầu tháng rằng ông sẽ yêu cầu Harvard bồi thường 1 tỷ USD liên quan đến các cáo buộc bài Do Thái.

Về phía Harvard, Hiệu trưởng Alan Garber đã bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng đây là hành vi gây sức ép mang động cơ chính trị.

Ông khẳng định: “Trường đại học này sẽ không từ bỏ tính độc lập cũng như các quyền hiến định của mình”. Ông Garber đồng thời nhấn mạnh Harvard luôn nỗ lực chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, coi đây là một “mệnh lệnh đạo đức”.