Lý do Iron Man trở thành huyền thoại của Marvel

Iron Man (Người Sắt) đã vươn lên trở thành tượng đài văn hóa đại chúng toàn cầu nhờ tư duy tân tiến, tính cách cùng những bộ giáp biểu tượng.

Iron Man có một lịch sử kỳ lạ trong thế giới truyện tranh Marvel. Ra đời vào đầu những năm 1960, Tony Stark xuất phát điểm là một chiến binh dũng cảm, người có trí tuệ xuất chúng cùng tài sản kếch xù, trở thành một trong những anh hùng hùng mạnh nhất. Ông không chỉ góp công thành lập biệt đội Avengers mà còn là "nguồn tài chính", cấp nhà ở, trang bị vũ khí, công nghệ...

Dù từng là nhân vật được yêu thích suốt nhiều thập kỷ, vị thế của Iron Man bắt đầu sụt giảm trong những năm 1980 và 1990. Nhân vật này vẫn giữ vị trí then chốt trong cốt truyện chung của vũ trụ Marvel, nhưng sách về ông lại rơi vào tình trạng ế ẩm. Mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2008 khi bộ phim điện ảnh Iron Man ra mắt, biến nhân vật này trở thành một trong những siêu anh hùng nổi tiếng.

Không đơn thuần nổi tiếng nhờ hiệu ứng truyền thông hay sự may mắn, bản thân Iron Man đã là một nhân vật có chiều sâu vượt trội. Dưới đây là 5 lý do giúp Người Sắt đứng vững ở đỉnh cao và trở thành tượng đài của Marvel.

Luôn dẫn đầu về sự đổi mới

Trí óc không bao giờ ngừng nghỉ của Stark luôn thúc đẩy ông tìm kiếm cái mới. Ảnh: Marvel Comics.

Thế giới truyện tranh siêu anh hùng vốn dựa nhiều vào yếu tố hoài niệm. Trong bối cảnh đó, tính chất liên tục đổi mới chính là điều giúp Iron Man trở nên khác biệt.

Tony Stark không ngừng nâng cấp các bộ giáp lên tầm cao công nghệ mới để đối đầu với những thực thể mạnh nhất vũ trụ. Mỗi khi bộ truyện cần một làn gió mới, các tác giả chỉ cần sáng tạo ra thiết kế giáp hoặc công nghệ hoàn toàn mới. Trí óc không bao giờ ngừng nghỉ của Stark luôn thúc đẩy ông tìm kiếm cái mới trong một thế giới tưởng chừng mọi thứ đã được khai phá.

Mối quan hệ phức tạp với Doctor Doom

Mối quan hệ giữa Iron Man và Doctor Doom thuộc hàng hấp dẫn nhất Marvel. Ảnh: Marvel Comics.

Dù không hẳn là kẻ thù không đội trời chung, mối quan hệ giữa Iron Man và Doctor Doom lại thuộc hàng hấp dẫn nhất Marvel. Sự thù hận của Doom dành cho Reed Richards (Fantastic Four) thường mang tính cá nhân và có phần trẻ con. Trong khi đó, cảm xúc của hắn dành cho Tony Stark lại phức tạp hơn nhiều.

Dù bất đồng quan điểm trong hầu hết mọi chuyện, Doom vẫn dành cho Stark một sự tôn trọng nhất định - điều hoàn toàn thiếu vắng ở cặp Doom - Reed. Hắn coi Stark như một "đồng điệu về tâm hồn": Cả hai đều là những thiên tài tìm cách hiện thực hóa những ý tưởng siêu việt trong đầu ra thế giới thực.

Sức hút từ sự hài hước và đối đáp thông minh

Ảnh: Marvel Comics.

Sự thành công của bộ phim Iron Man (2008) có đóng góp rất lớn từ yếu tố hài hước. Nhiều người gán điều này cho sức hút cá nhân của Robert Downey Jr., nhưng thực chất ông chỉ thể hiện đúng bản chất nhân vật trong nguyên tác.

Trong truyện tranh, Iron Man từ lâu đã nổi tiếng với lối nói chuyện hóm hỉnh, sắc sảo. Sự thông minh trong giao tiếp của Stark luôn khiến độc giả thích thú. Tương tự nhiều siêu anh hùng khác, ông dùng sự hài hước như một cơ chế tự vệ để đối phó với những áp lực và sự hỗn loạn trong cuộc sống, qua đó tạo nên chiều sâu nội tâm.

Thành viên quan trọng nhất của Avengers

Rất khó để chọn ra ai là người quan trọng nhất. Ảnh: Marvel Comics.

Biệt đội Avengers tụ hội những anh hùng mạnh nhất Trái Đất, do đó rất khó để chọn ra ai là người quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử Marvel, Iron Man chính là cái tên không thể thay thế.

Nếu loại bỏ Stark, biệt đội Avengers khó có thể tồn tại. Ông là người cung cấp trụ sở đầu tiên, trang bị công nghệ chiến đấu và chi trả để các thành viên có thể toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ mà không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Ngoài ra, Stark từng nhiều lần giữ vai trò chủ tọa Avengers và luôn góp mặt trong các quyết định sinh tử của nhóm.

Bộ sưu tập giáp đấu ấn tượng

Diện mạo các bộ giáp đã kích thích sự tò mò của độc giả. Ảnh: Marvel Comics.

Bên cạnh tính cách hay cốt truyện hấp dẫn, yếu tố cốt lõi giúp Iron Man chinh phục độc giả suốt hơn 60 năm qua chính là nguyên tắc "phải ngầu".

Bộ giáp của Iron Man luôn là điểm nhấn thị giác đầu tiên thu hút người đọc. Qua nhiều thập kỷ, khán giả đã được chiêm ngưỡng hàng loạt giáp đầy sáng tạo: Từ những bộ giáp cồng kềnh, hầm hố; những thiết kế tối giản, tinh tế mang phong cách công nghệ hiện đại; cho đến những phiên bản mang hơi hướm viễn tưởng cổ điển (steampunk). Chính diện mạo ấn tượng của các bộ giáp đã kích thích sự tò mò của độc giả, mở đường cho những câu chuyện hấp dẫn phía sau.