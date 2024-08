Lý do hôn nhân của Morata tan vỡ

"Chúng tôi là hai người trẻ, đều chưa trưởng thành trong khi phải xử lý một số tình huống xảy ra hàng ngày", Campello chia sẻ với Marca. "Chúng tôi chăm sóc bọn trẻ, đối mặt với những khoảnh khắc bất ổn khi phải liên tục thay đổi môi trường sống từ quốc gia này sang quốc gia khác".

"Chứng trầm cảm sau sinh của tôi đã tác động tới cuộc hôn nhân và cũng ảnh hưởng tới anh ấy. Điều này không cho phép chúng tôi xử lý ổn thỏa một số tình huống khó khăn mà các cặp vợ chồng hay gặp phải", Campello kết luận.

Trước đó, Morata tuyên bố: “Sau một thời gian suy nghĩ, Alice và tôi quyết định chia tay. Một mối quan hệ tuyệt vời và tôn trọng lẫn nhau, nơi chúng tôi giành sự yêu thương và giúp đỡ nhau rất nhiều".

Cặp đôi có bốn người con chung. Đại gia đình Morata được nhìn thấy hạnh phúc trong hành trình tuyển Tây Ban Nha lên ngôi tại Euro 2024. Họ cũng hôn và âu yếm nhau trên bờ biển ở hòn đảo Sardinia thuộc Địa Trung Hải sau khi Euro 2024 khép lại.

Thế nhưng, hôn nhân của Morata và vợ cũ nhanh chóng đổ vỡ sau đó. Cựu tiền đạo Chelsea không đeo nhẫn cưới kể từ khi hoàn tất việc chuyển nhượng sang AC Milan. Campello cũng xóa thông tin về chồng cũ khỏi tiểu sử trên trang cá nhân.

Morata hẹn hò với người mẫu Italy, Alice Campello từ năm 2016 khi còn khoác áo Juventus. Morata khẳng định Alice là người thay đổi cuộc đời mình theo hướng tốt đẹp. Anh cho biết phong độ cải thiện nhiều từ khi có Alice bên cạnh. Quyết định “đường ai nấy đi” của cặp đôi khiến không ít người ngỡ ngàng.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.