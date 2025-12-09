Lý do giá trồng Implant ở mỗi vị trí răng khác nhau

Cấy ghép Implant là kỹ thuật phục hình răng đã mất tối ưu hiện nay. Sự chênh lệch giá xuất phát từ độ phức tạp của xương hàm, kỹ thuật phục hình và yêu cầu thẩm mỹ ở từng vị trí.

Nhiều người dùng thắc mắc vì sao giá Implant thay đổi theo vị trí răng. Sự thật là cấu trúc xương, mức độ thẩm mỹ và kỹ thuật hỗ trợ khác nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí điều trị.

Hiểu đúng về cấu trúc chi phí một răng Implant

Để hiểu vì sao chi phí Implant thay đổi theo từng vị trí răng, trước hết cần nắm được cấu trúc của một răng Implant hoàn chỉnh. Một ca Implant trọn gói thường bao gồm ba thành phần: Trụ Implant - phần chân răng giả bằng titanium được cấy vào xương hàm, khớp nối (abutment) - bộ phận kết nối giữa trụ và mão và mão sứ (crown) - chiếc răng sứ bên trên đảm nhiệm chức năng ăn nhai.

Cấu trúc của một chiếc răng Implant.

Đối với răng cửa, đây là “mặt tiền” của nụ cười nên yêu cầu cao nhất không chỉ là chức năng ăn nhai mà còn phải đạt độ thẩm mỹ tuyệt đối. Vùng răng cửa có xương hàm rất mỏng và nhanh tiêu sau khi mất răng, dễ khiến nướu lõm, vì vậy bác sĩ thường phải ghép xương hoặc ghép mô liên kết để tái tạo hình dáng tự nhiên. Điều này làm chi phí tăng lên.

Bên cạnh đó, vật liệu phục hình cũng phải cao cấp hơn, abutment kim loại thường không được sử dụng vì dễ tạo ánh đen quanh nướu, thay vào đó bác sĩ chỉ định abutment toàn sứ để đảm bảo độ tự nhiên. Mão sứ cho răng cửa cũng phải đạt độ trong, bóng và sắc độ tinh tế giống răng thật, nên chi phí phục hình sẽ cao hơn so với các vị trí khác.

Đối với răng hàm, đây là nhóm răng chịu lực nhai chính nên thách thức nằm ở cấu trúc giải phẫu. Ở hàm trên, răng hàm nằm ngay dưới xoang hàm, khi mất răng lâu ngày, xoang có thể hạ thấp, khiến xương không đủ độ cao để đặt trụ Implant. Lúc này, bác sĩ phải thực hiện kỹ thuật nâng xoang kết hợp ghép xương - kỹ thuật khó, đòi hỏi kinh nghiệm cao và vật liệu chuyên dụng, làm tổng chi phí tăng đáng kể.

Ở hàm dưới, răng hàm nằm gần ống dây thần kinh răng dưới, nên việc đặt trụ Implant phải được tính toán chính xác qua phim CT 3D để tránh ảnh hưởng dây thần kinh. Nếu xương đã tiêu nhiều và sát ống thần kinh, bác sĩ sẽ phải dùng trụ Implant chuyên biệt hoặc ghép xương phức tạp hơn, kéo theo chi phí điều trị tăng lên.

Giải pháp cho trường hợp mất nhiều răng hoặc toàn hàm

Với trường hợp mất 1-2 răng, chi phí Implant thường được tính theo từng trụ riêng lẻ. Tuy nhiên, khi bệnh nhân mất nhiều răng liền kề hoặc mất toàn bộ hàm, việc cấy từng trụ độc lập không còn là giải pháp hiệu quả về cả chuyên môn và chi phí.

Trong những tình huống này, các bác sĩ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn khuyến nghị phương pháp Implant All-On-4. Kỹ thuật này chỉ cần đặt bốn trụ Implant tại các vị trí chịu lực tốt nhất để nâng đỡ một hàm răng cố định gồm 10-14 răng. Tùy vào phác đồ điều trị và bác sĩ thực hiện, giá trồng răng Implant All-On-4 dao động từ 152 triệu đồng đến 645 triệu đồng.

Giá chi phí phương pháp Implant All-On-4 tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn.

Ưu điểm lớn nhất của All-On-4 không chỉ nằm ở giá thành tốt hơn mà còn giúp bệnh nhân hạn chế việc ghép xương, giảm đau và rút ngắn thời gian điều trị.

Khách hàng sau khi trồng răng toàn hàm All-On-4.

Việc so sánh giá Implant giữa các nha khoa là điều dễ hiểu, tuy nhiên chi phí chỉ phản ánh một phần của toàn bộ quy trình điều trị. Quan trọng hơn là phác đồ được xây dựng cho từng trường hợp cụ thể.

Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, nguyên tắc minh bạch luôn được đặt lên hàng đầu. Sau khi chụp phim CT 3D và thăm khám, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ cá nhân hóa, xác định số lượng trụ cần cấy, chỉ định nâng xoang (nếu cần) và lựa chọn vật liệu phục hình phù hợp với tình trạng xương và yêu cầu thẩm mỹ của bệnh nhân.

Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn thực hiện cắm Implant.

Để xác định chính xác chi phí điều trị phù hợp với tình trạng răng miệng, bệnh nhân cần được thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ chuyên môn. Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, quá trình tư vấn được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, dựa trên phim chụp và đánh giá lâm sàng nhằm xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa cho từng trường hợp.