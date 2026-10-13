Lý do Ferguson nhất quyết bán Beckham

Sir Alex Ferguson bán Beckham không vì vụ "chiếc giày bay", mà vì tin rằng mình đang mất quyền kiểm soát với ngôi sao lớn nhất MU.

David Beckham từng là mẫu cầu thủ gần như hoàn hảo trong mắt Alex Ferguson. Anh trưởng thành từ học viện Manchester United, tập luyện nghiêm túc, có tài năng đặc biệt và trở thành một phần của thế hệ đưa CLB tới cú ăn ba năm 1999.

Nhưng khi viết về Beckham trong My Autobiography, Ferguson lại kể câu chuyện theo hướng khác. Khoảng cách giữa hai người, theo ông, không xuất hiện sau một buổi chiều tháng 2/2003, khi chiếc giày ông đá trong phòng thay đồ vô tình trúng mặt Beckham.

Mâu thuẫn đã hình thành từ trước, khi Beckham không còn chỉ là một cầu thủ bóng đá.

Khi Beckham trở thành một thương hiệu

Ferguson dành riêng một chương để nói về Beckham. Ông vẫn thừa nhận tình cảm dành cho cậu học trò cũ, nhưng sự thất vọng cũng hiện lên khá rõ.

Điều khiến Ferguson khó chịu không phải Beckham lập tức sa sút trên sân. Ông lo ngại tiền vệ người Anh ngày càng bị cuốn vào danh tiếng, hình ảnh và cuộc sống bên ngoài bóng đá.

The Guardian khi phân tích chương này nhắc lại một chi tiết Ferguson kể trong sách. Beckham từng đội mũ len trong một bữa ăn chính thức của đội để che kiểu tóc mới trước khi hình ảnh được công bố với truyền thông. Với Ferguson, chuyện ấy không chỉ liên quan tới mái tóc. Nó cho thấy những toan tính bên ngoài sân cỏ bắt đầu chen vào sinh hoạt của đội bóng.

Beckham lúc ấy cũng không còn là một cầu thủ bình thường. Anh là đội trưởng tuyển Anh, chồng của ca sĩ nổi tiếng Victoria Beckham, gương mặt quảng cáo toàn cầu và một trong những VĐV được săn đón nhất thế giới.

Đây chính là điểm Ferguson bắt đầu thấy không thoải mái.

Ông xây MU trên nguyên tắc tập thể phải lớn hơn cá nhân. Cầu thủ có thể nổi tiếng, giàu có và sở hữu cá tính mạnh, nhưng vị trí trong đội bóng vẫn phải được quyết định bởi chuyên môn và kỷ luật.

Ferguson chấp nhận bán Beckham cho Real Madrid khi cảm thấy quyền kiểm soát phòng thay đồ bắt đầu bị đe dọa.

Beckham dần bước sang một thế giới khác. Ferguson cho rằng học trò cũ bị cuốn quá sâu vào văn hóa người nổi tiếng, thậm chí bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử MU.

Đó là cách nhìn rất riêng của Ferguson và rõ ràng không phải toàn bộ câu chuyện. Sau khi rời Old Trafford, Beckham vẫn vô địch La Liga cùng Real Madrid, chơi cho AC Milan, PSG, có hơn 100 trận cho tuyển Anh và xây dựng một sự nghiệp thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nhưng với Ferguson, vấn đề không nằm ở việc Beckham còn giỏi hay không. Điều khiến ông lo lắng là mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV đã thay đổi.

Chiếc giày bay chỉ là điểm bùng nổ

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm sau trận MU thua Arsenal tại FA Cup tháng 2/2003. Ferguson tức giận vì Beckham không theo người trong một tình huống dẫn đến bàn thua, và cuộc tranh cãi tiếp tục trong phòng thay đồ.

Trong lúc nóng giận, Ferguson đá một chiếc giày nằm trên sàn. Chiếc giày bay trúng vùng trên mắt Beckham và để lại một vết cắt.

Sự cố nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất lịch sử Premier League. Nhưng trong hồi ký, Ferguson xem những gì xảy ra sau đó còn quan trọng hơn bản thân cú đá.

Hình ảnh Beckham với vết thương xuất hiện trước truyền thông. Ferguson cho rằng từ thời điểm ấy, quan hệ giữa hai người gần như không thể cứu vãn.

Tự truyện của Sir Alex tới nay vẫn được đón nhận trên toàn thế giới.

The Independent khi nhắc lại chương sách này tập trung vào một chi tiết quan trọng: Ferguson tin Beckham bắt đầu coi vị thế của mình lớn hơn quyền lực của HLV trưởng.

Đó là giới hạn ông hiếm khi nhân nhượng.

Roy Keane sau này cũng rời MU khi tiếng nói trong phòng thay đồ trở nên quá lớn. Ruud van Nistelrooy bị bán khi quan hệ với Ferguson xấu đi. Paul Ince từng là trụ cột nhưng vẫn phải rời Old Trafford khi HLV cảm thấy cấu trúc đội bóng cần thay đổi.

Trường hợp Beckham đặc biệt hơn vì anh gần như một người con của Ferguson. Beckham trưởng thành từ hệ thống đào tạo MU, thuộc thế hệ 1992 và cùng CLB đi qua những năm tháng thành công nhất.

Chính vì vậy, cuộc chia tay càng cho thấy cách Ferguson điều hành đội bóng. Tình cảm có thể rất sâu, nhưng quyền kiểm soát của HLV luôn đứng cao hơn.

Ferguson nhiều lần nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong công việc của ông là giữ quyền kiểm soát. Một khi cảm thấy quyền ấy bị đe dọa, ông sẽ hành động.

Beckham trở thành ví dụ rõ nhất cho triết lý đó.

Mùa hè 2003, tiền vệ người Anh sang Real Madrid. MU mất một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới nhưng không sụp đổ. Ferguson tiếp tục xây dựng đội bóng mới và cũng trong mùa hè ấy đưa Cristiano Ronaldo về Old Trafford.

Nhìn lại, người ta vẫn có thể tranh luận Ferguson đã quá khắt khe với Beckham hay không. Báo chí Anh khi cuốn hồi ký ra mắt cũng đặt câu hỏi về việc ông có cần thiết phải chỉ trích một học trò cũ vốn nhiều lần tìm cách hàn gắn quan hệ.

Nhưng chương viết về Beckham đáng chú ý vì nó hé lộ nhiều hơn một vụ cãi vã nổi tiếng.

Ferguson không bán Beckham chỉ vì mái tóc, Victoria hay cú giày trong phòng thay đồ. Ông bán Beckham khi tin rằng trật tự quyền lực ở Manchester United bắt đầu thay đổi.

Trong thế giới của Ferguson, một cầu thủ có thể nổi tiếng đến đâu cũng được. Nhưng ở Old Trafford, anh trước hết vẫn phải là một cầu thủ nằm trong khuôn khổ của tập thể.

Beckham, trong mắt Ferguson, đã bước qua ranh giới ấy. Và từ lúc đó, cuộc chia tay gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.