Lý do đêm nhạc Hàn Quốc tại Hà Nội 'chết yểu'

Có nhiều lý do để K-Time Live In Hanoi khó diễn ra thành công ở Hà Nội. Một trong số đó là sự cạnh tranh quá lớn của 2 concert anh trai.

Cơn sốt BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 7/2023 với hơn 60.000 khán giả tham gia đã tiếp thêm niềm hy vọng rằng concert Kpop sẽ ngày càng phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế không như những gì đã mong đợi. Liên tiếp 2 sự kiện lớn bị hủy bỏ.

Đầu tiên là K-Pop Open Air #2 được thông báo diễn ra ngày 23-24/12/2023 tại sân Mỹ Đình, nhưng sau đó bị hủy đột ngột và đến nay, hàng nghìn khán giả chưa được hoàn vé. Tiếp đó là K-Time Live In Hanoi được lên lịch diễn ra vào 16-17/11 cũng tại sân Mỹ Đình.

Khi thông báo hủy bỏ K-Time Live In Hanoi, ban tổ chức không chia sẻ rõ lý do nhưng hầu hết ý kiến cho rằng nguyên nhân chính là ế vé.

Danh sách nghệ sĩ kém hấp dẫn

Thực tế, thời gian qua, vẫn có những concert Kpop tổ chức khá thành công ở Việt Nam nhưng phần lớn tại TP.HCM và quy mô không quá lớn. Chẳng hạn concert của Baekhyun (thành viên nhóm EXO), Park Bom (2NE1), Lee Teuk và Choi Si Won (Super Junior), Kim Jae Joong…

Trong đó, Baekhyun tổ chức concert tại Nhà thi đấu Phú Thọ với sức chứa 5.000-7.000 khán giả. 2NE1 vừa qua xác nhận tổ chức 2 đêm nhạc tại TP.HCM nhưng cũng chọn địa điểm biểu diễn là Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) thay vì sân vận động lớn.

Kpop chưa thoái trào ở Việt Nam nhưng nhìn chung số nghệ sĩ có thể tổ chức concert lớn tới hơn 30.000 khán giả mỗi đêm là rất hiếm hoi, có lẽ chỉ BlackPink làm được.

TripleS là nhóm nhạc mới, chưa có lượng fan đông ở Việt Nam. Ảnh: Naver.

Trở lại trường hợp K-Time Live In Hanoi, danh sách nghệ sĩ biểu diễn gồm The New Six, Hyolin, Apink, Super Junior L.S.S, Super Junior D.E cho ngày 16/11 và TripleS, ONF, Hwasa, Onew, Highlight ngày 17/11. Nhiều cái tên trong số kể trên đã qua thời kỳ đỉnh cao. Super Junior vẫn có lượng fan đông đảo nhưng đã tổ chức concert khá nhiều lần tại Việt Nam nên sức hút giảm sút. Trong khi đó, New Six, TripleS, ONF lại là gương mặt quá mới. Nhìn chung, không ai trong số họ đủ sức câu kéo lượng khán giả lớn để lấp đầy được sân Mỹ Đình với sức chứa lên tới hơn 40.000 người.

Giá vé tham gia sự kiện này dao động từ 800.000 đồng tới 4,5 triệu đồng, không quá cao so với mặt bằng chung các concert Kpop ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Nhưng không chỉ line up kém hấp dẫn, K-Time Live In Hanoi còn rất nhiều lý do khác có thể dẫn đến tình trạng ế ẩm. Quan trọng nhất là sự cạnh tranh mà gần như không có cơ hội thắng với 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi”.

K-Time Live In Hanoi công bố thông tin lẫn danh sách nghệ sĩ biểu diễn vào cuối tháng 10, đồng nghĩa chưa đầy một tháng nếu tính tới thời điểm sự kiện này diễn ra. Quãng thời gian này quá ngắn ngủi, gấp rút, lại trùng thời điểm 2 concert anh trai mở bán vé.

Super Junior D.E nằm trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn của K-Time Live In Hanoi. Ảnh: Star Planet.

Khó cạnh tranh với 2 concert anh trai

Theo dõi mạng xã hội những ngày qua, có thể thấy thông tin quan liên đến việc bán vé, săn vé… của Anh trai “say hi” và đặc biệt Anh trai vượt ngàn chông gai đã hoàn toàn chiếm lĩnh độ thảo luận, sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh trai vượt ngàn chông gai rơi vào tình trạng cháy vé, sập cả hệ thống vì quá nhiều người truy cập ở thời điểm mở bán và sau đó là cuộc chiến săn vé từ nhà tài trợ, vé chợ đen…

Giữa bối cảnh đó, các hoạt động của K-Time Live In Hanoi gần như không được quan tâm. Những cuộc thảo luận về sự kiện này chỉ gói gọn trong quy mô nhỏ của fandom các nghệ sĩ tham gia sự kiện. Thời điểm diễn ra và bán vé của K-Time Live In Hanoi là một bất lợi rất lớn. Trên trang chính thức của ban tổ chức, lượt tương tác rất khiêm tốn, báo hiệu một sự kiện nếu có diễn ra cũng dễ rơi vào tình trạng trống trải vì ế vé.

Thêm lý do quan trọng khác để K-Time Live In Hanoi khó có thể thành công là thái độ lo ngại, e dè của khán giả sau “cái dớp” K-Pop Open Air #2. Cách đây khoảng một năm, ban tổ chức K-Pop Open Air #2 thông báo hủy bỏ sự kiện này chỉ một ngày trước khi diễn ra. Thời điểm đó, cộng đồng fan Kpop nháo nhác vì mất trắng tiền vé và hàng trăm triệu đồng thực hiện các project chào đón thần tượng. Sau một năm, người hâm mộ đã mua vé vẫn chưa thể nhận lại tiền.

Thời điểm đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Đặng Nhật Trường - đại diện NTT Entertainment nhận định sự việc có thể phần nào ảnh hưởng đến lĩnh vực tổ chức sự kiện giải trí trong nước. “Khán giả có thể sẽ mất niềm tin ở các chương trình khác, bởi họ đã phải chịu thiệt hại lớn, từ vấn đề tiền vé đến thời gian đã bỏ ra”, anh nói.

Quả thực, khi BTC thông báo tổ chức K-Time Live In Hanoi, hầu hết bình luận ở dưới là tuyên bố không mua vé. Thậm chí khi tìm hiểu các đơn vị tổ chức sự kiện này cộng thêm lịch quảng bá quá gấp rút, nhiều bất cập, khán giả còn đặt câu hỏi liệu 2 sự kiện K-Time Live In Hanoi và K-Pop Open Air #2 có cùng đơn vị tổ chức hay không.

Trước những lo ngại của khán giả, BTC đã phải lên tiếng trấn an và khẳng định làm việc minh bạch, không liên quan đến nhà tổ chức lẫn các sự kiện trước đây.

Apink và dàn nghệ sĩ tham gia K-Time Live In Hanoi không đủ sức "cân vé". Ảnh: Newsis.

Tuy nhiên, thông báo đó không thể hoàn toàn xua tan lo ngại của người hâm mộ. Cộng thêm việc BTC không công bố giấy phép tổ chức dù nhiều khán giả yêu cầu khiến lòng tin của khán giả vào sự kiện càng mong manh.

Sau đó, một “kịch bản” tương tự K-Pop Open Air #2 năm nào đã diễn ra. Tối 12/11, công ty quản lý của 2 nhóm nhạc Highlight và TripleS thông báo hủy lịch diễn tại Hà Nội.

Trên trang web chính thức, công ty quản lý của Highlight thông báo: “Liên quan đến sự kiện K-Time Live in Hanoi 2024 dự kiến ​​diễn ra vào 17/11, xin lưu ý Highlight không thể tham gia chương trình do đơn vị tổ chức nhiều lần không thực hiện hợp đồng. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã mang đến tin không vui cho người hâm mộ, đặc biệt fan Việt Nam đã chờ đợi buổi biểu diễn. Chúng tôi mong các bạn thông cảm và một lần nữa, chúng tôi xin lỗi. Mong có thể gặp khán giả Việt sớm nhất có thể”.

Cuối cùng, trưa 13/11, BTC xác nhận hủy bỏ show. Lý do cụ thể không được đưa ra. “Chúng tôi hiểu điều này gây thất vọng cho những người hâm mộ đã mong chờ sự kiện, nhưng với lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và rất tiếc vì không thể mang đến cho các bạn một sự kiện đúng như mong đợi”, BTC thông báo.