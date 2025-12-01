Lý do có những người ham muốn tình dục thấp

Giảm ham muốn tình dục có thể là biểu hiện cơ thể có vấn đề, thậm chí cảnh báo nhiều bệnh lý mạn tính nguy hiểm.

Suy giảm ham muốn "yêu" không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vợ chồng, mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý mạn tính nghiêm trọng hơn. Ảnh: Freepik.

Việc thiếu hoặc suy giảm ham muốn tình dục không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi mà còn là dấu hiệu quan trọng cảnh báo bất thường về sức khỏe tổng thể.

Nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp và nhịp hô hấp được coi là 4 dấu hiệu sinh tồn chính của cơ thể, nhưng cũng có ý kiến cho rằng mức độ ham muốn tình dục cũng có thể là yếu tố thứ 5 cần được xem xét.

Ham muốn tình dục liên quan thế nào đến sức khỏe?

Chia sẻ với tờ The Post, bác sĩ sản phụ khoa Jessica Shepherd cho biết ham muốn tình dục thường được định nghĩa là nhu cầu sinh học về hoạt động tình dục (ham muốn tình dục) biểu hiện dưới dạng hành vi tìm kiếm tình dục; cường độ của nó khác nhau ở mỗi người và theo thời gian.

Độ mạnh của ham muốn tình dục phản ánh nhiều hệ thống trong não và cơ thể: hormone, sinh lý căng thẳng, sức khỏe mạch máu, giấc ngủ, tâm trạng, chất lượng mối quan hệ và sự thỏa mãn.

Theo Shepherd, sự thỏa mãn tình dục có liên quan đến tình trạng sức khỏe tốt, ít triệu chứng thể chất và sức khỏe tâm lý tốt hơn - nói cách khác, chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bác sĩ Shepherd lưu ý việc kiểm soát ham muốn tình dục rất quan trọng vì sức khỏe tình dục có ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ: "Dữ liệu quan sát ở người lớn tuổi cho thấy sức khỏe tốt hơn có liên quan đến nhiều có đời sống tình dục hiệu quả".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One cho thấy những người đàn ông có ham muốn tình dục thấp có nguy cơ tử vong sớm cao gấp gần hai lần (1,82 lần).

Rối loạn nội tiết tố có thể là yếu tố khiến nhiều người bị suy giảm ham muốn tình dục. Ảnh: Bonafidehealth.

Nguyên nhân gây ham muốn tình dục thấp

Rất nhiều vấn đề sức khỏe có thể gây ra ham muốn tình dục thấp.

- Rối loạn hormone

"Sự thay đổi hormone có thể gây ra các vấn đề về ham muốn tình dục ở cả nam giới và nữ giới", Shepherd cho biết. "Thông thường, phụ nữ có sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, cho con bú hoặc mãn kinh, điều này có thể góp phần làm giảm ham muốn tình dục. Đối với nam giới, những thay đổi này có thể xảy ra khi nồng độ testosterone thấp".

Nghiêm trọng hơn, rối loạn tuyến giáp cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn tình dục. Bạn nên chú ý đến tình trạng này kèm theo các triệu chứng khác như cân nặng dao động và không chịu được lạnh.

- Sức khỏe tâm thần đang gặp vấn đề

Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là trầm cảm và lo âu. Các loại thuốc chống trầm cảm như SSRI và SNRI cũng khiến ham muốn tình dục giảm mạnh.

- Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng

Bệnh tiểu đường, bệnh tim, béo phì, ngưng thở khi ngủ và các bệnh mạn tính đều có thể làm giảm ham muốn tình dục.

- Rối loạn ham muốn tình dục kém chủ động

Về mặt lâm sàng, ham muốn tình dục thấp trở thành chứng rối loạn ham muốn tình dục kém chủ động (HSDD) khi giảm liên tục trong hơn 6 tháng, gây ra sự khó chịu, đau khổ và không liên quan tình trạng bệnh lý tiềm ẩn hoặc tác dụng của thuốc.

Các chuyên gia cho biết việc chẩn đoán và điều trị HSDD rất khó khăn, chủ yếu là do khoa học vẫn chưa rõ ràng về tình trạng này.

Cách cải thiện ham muốn tình dục

Có những loại thuốc dành cho cả nam và nữ, và một số người thấy rằng liệu pháp và thay đổi lối sống có thể giúp ích.

Chuyên gia Shepherd cho rằng việc giải quyết và điều trị tình trạng ham muốn tình dục thấp là chìa khóa để khôi phục chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, điều gây bất lợi cho bệnh nhân là sức khỏe tình dục thường bị bỏ qua và tình trạng ham muốn tình dục thấp thường không được điều trị.

Bà nhấn mạnh thực tế rằng ham muốn tình dục và khao khát là động lực, và việc sự hứng thú tăng rồi giảm là điều bình thường, đặc biệt đối với nữ giới.

"Trong thời kỳ mãn kinh, nhiều phụ nữ báo cáo những thay đổi về ham muốn và chức năng tình dục, do sự thay đổi nội tiết tố, giấc ngủ, tâm trạng, bối cảnh mối quan hệ và các triệu chứng ở âm đạo. Tuy nhiên, hoạt động tình dục và chức năng tình dục tốt vẫn giúp tăng chất lượng cuộc sống khi tình dục có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân họ", bà Shepherd cho biết.