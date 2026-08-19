Lý do chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới, nơi dòng tiền không còn tìm kiếm “con sóng” ngắn hạn mà ưu tiên tài sản có giá trị sử dụng, khả năng khai thác và tiềm năng tích lũy.

Trong bức tranh đó, căn hộ chung cư tiếp tục cho thấy sức hút nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu an cư, khai thác và đầu tư.

Thị trường bước vào chu kỳ đầu tư chọn lọc

Sau giai đoạn tăng trưởng 2020-2022 và điều chỉnh trong 2023-2025, thị trường bất động sản vận động theo hướng chọn lọc. Người mua thận trọng khi xuống tiền, quan tâm hơn đến pháp lý, chất lượng sản phẩm, khả năng khai thác và triển vọng gia tăng giá trị của tài sản.

Theo Batdongsan.com.vn, trong 6 tháng đầu năm, tỷ trọng người dùng quan tâm chung cư tại Hà Nội tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% trong tháng 6. Đáng chú ý, 53% môi giới được khảo sát đánh giá chung cư là loại hình có tiềm năng tăng trưởng tốt bậc nhất trong 6 tháng cuối năm.

Căn hộ chung cư tiếp tục “được lòng” đông đảo khách hàng.

Thống kê trên cho thấy khẩu vị thị trường thay đổi. Khi kỳ vọng tăng giá không còn đủ thúc đẩy quyết định xuống tiền, tài sản đáp ứng nhu cầu ở thực, có khả năng tạo dòng tiền và hưởng lợi từ phát triển khu vực sẽ được đánh giá cao.

Vì sao căn hộ chung cư vẫn hút dòng tiền?

Sức hấp dẫn của căn hộ đến từ sự phù hợp quá trình đô thị hóa tại thành phố lớn. Khi quỹ đất nội đô và khu vực cận trung tâm hạn chế, sản phẩm vị trí thuận tiện, có khả năng tiếp cận hạ tầng và dịch vụ đô thị được săn đón hơn. Trong khi đó, nhà riêng, nhà phố khiến người mua e ngại trước ảnh hưởng quy hoạch và quá trình nâng cấp hạ tầng.

Tại Hà Nội, việc tái cấu trúc không gian đô thị thúc đẩy sự hình thành cực tăng trưởng dọc theo các vành đai và trục giao thông mới. Nguồn cung nhà ở theo đó cũng dịch chuyển theo hành lang phát triển, khiến vị trí, khả năng kết nối và chất lượng quy hoạch trở thành tiêu chí quan trọng với người mua.

Ưu thế của căn hộ còn nằm ở hệ sinh thái sống đồng bộ, từ cảnh quan, tiện ích đến dịch vụ thiết yếu. Khi tiêu chuẩn lựa chọn nhà chuyển từ “có chỗ ở” sang “có cuộc sống chất lượng”, đây trở thành yếu tố giúp căn hộ duy trì sức cạnh tranh.

Đặc biệt, tính linh hoạt giúp căn hộ đáp ứng nhiều mục tiêu làm tổ ấm, tài sản cho thuê tạo dòng tiền hoặc tích sản dài hạn. Tính đa dụng vì thế tạo nên sức hút riêng của căn hộ.

Rivea Residences đáp ứng kỳ vọng của chu kỳ thị trường mới

Tọa lạc tại Vĩnh Hưng (Hà Nội), Rivea Residences là dự án điển hình đáp ứng mong muốn này của khách hàng và nhà đầu tư. Sở hữu vị trí nội đô khan hiếm, đồng thời hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng và quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng, dự án đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15 ha, mang đến khoảng mở xanh giữa khu vực đô thị phát triển.

Từ đây, cư dân có thể kết nối khu vực trọng điểm của Hà Nội thông qua Vành đai 2, Vành đai 2.5 hay cầu Vĩnh Tuy. Sự thuận tiện trong di chuyển, cùng khả năng tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu, tạo thêm dư địa cho cả giá trị an cư lẫn khai thác lâu dài.

Tọa độ đắt giá tại lõi trung tâm Thủ đô của Rivea Residences. Ảnh chụp từ bản đồ.

Trải nghiệm sống là yếu tố giúp Rivea Residences trở nên khác biệt. Dự án được phát triển theo tinh thần “nghỉ dưỡng trên cao”, đưa tiện ích thường thấy tại resort cao cấp vào cùng không gian sống. Cách tổ chức tiện ích theo chiều cao giúp hình thành hệ sinh thái tích hợp, nơi cư dân có thể sinh sống, làm việc, giải trí và tái tạo năng lượng trong nội khu.

Hơn 50 tiện ích như bể bơi 4 mùa, rạp phim private, golf 3D, business lounge, không gian co-working cùng với 4 tầng hầm đỗ xe thông minh, hệ thống an ninh 5 lớp hướng đến thiết lập nhịp sống thuận tiện, riêng tư và giàu trải nghiệm.

Chất lượng sản phẩm tiếp tục bổ sung lớp giá trị cho dự án. Hai tòa tháp Rivea Residences được phát triển theo tinh thần Mid-Century Modern, đề cao sự cân bằng giữa ánh sáng, vật liệu và cảnh quan. Thiết kế căn hộ ưu tiên khả năng đón sáng, mở rộng tầm nhìn, kết hợp hệ kính Low-E và giải pháp thông gió tự nhiên nhằm thích ứng điều kiện khí hậu, tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đồng thời, dự án đạt chứng chỉ EDGE về công trình xanh, phản ánh triết lý “tinh khiết” mà chủ đầu tư theo đuổi, đề cao hiệu quả sử dụng tài nguyên gắn với phát triển bền vững. Tiêu chuẩn bàn giao cũng được chú trọng với vật liệu và thiết bị cao cấp nhập khẩu từ châu Âu.

Rivea Residences được đầu tư phát triển bởi Meygroup (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành).

Những yếu tố đó tăng thêm lợi thế của dự án với nhóm khách thuê có khả năng chi trả tốt, đặc biệt là chuyên gia, người nước ngoài làm việc tại Hà Nội và gia đình đề cao chất lượng sống nhưng vẫn muốn duy trì thói quen kết nối khu vực trung tâm.

Khi thị trường phân hóa, dòng tiền có xu hướng tìm đến tài sản có giá trị sử dụng thực và sức hấp dẫn dài hạn. Với lợi thế về vị trí, chất lượng sống và khả năng khai thác, Rivea Residences hướng đến giá trị được coi trọng trong chu kỳ mới - vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có tiềm năng tích lũy dài hạn.