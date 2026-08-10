Khi 'dòng chuyên gia' trở thành thước đo mới của giá trị bất động sản

Nhiều nhà đầu tư đang chuyển sang tài sản có khả năng tạo dòng tiền thay vì tăng giá ngắn hạn.

Tại các cực tăng trưởng công nghiệp - logistics như phường Tân Thành (TP.HCM), sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia đang mở ra dư địa cho những dự án được phát triển đúng nhu cầu thị trường.

Động lực kinh tế định hình nguồn cầu thuê chất lượng cao

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, phía đông TP.HCM được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố với 3 trụ cột chiến lược gồm công nghiệp, cảng biển và logistics. Trong đó, phường Tân Thành giữ vai trò tâm điểm kết nối của hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng quy mô.

Khác với nhiều đô thị công nghiệp phát triển đơn lẻ, Tân Thành hội tụ gần như đầy đủ cấu phần của trung tâm công nghiệp - logistics hiện đại. Bao quanh khu vực là hệ thống khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao như Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, Sonadezi Châu Đức…

Bên cạnh lợi thế sản xuất, Tân Thành còn giữ vị trí cửa ngõ mạng lưới logistics miền Nam. Từ đây, việc kết nối đến cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành và trung tâm công nghiệp được rút ngắn đáng kể nhờ hạ tầng đồng bộ, gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, Vành đai 4 TP.HCM, đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu…

Động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố khi mới đây, TP.HCM ban hành kế hoạch phát triển logistics 2025-2035, tập trung kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ với sân bay quốc tế Long Thành, hướng đến trở thành cực tăng trưởng logistics vùng Đông Nam Bộ.

Song song, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô hơn 4.170 ha, được quy hoạch theo mô hình tích hợp cảng biển, logistics, khu công nghiệp, thương mại quốc tế và đổi mới sáng tạo. Nơi đây hứa hẹn thu hút các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp logistics, dịch vụ hàng hải, công nghệ cao… đặt trung tâm điều hành, văn phòng, cơ sở hoạt động.

Dòng chuyên gia chất lượng cao mở ra dư địa cho phân khúc nhà ở được quy hoạch bài bản. Ảnh phối cảnh dự án.

Doanh nghiệp quốc tế không chỉ mang đến dòng vốn đầu tư, mà còn kéo theo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thay đổi nhu cầu của thị trường bất động sản. Trong điều kiện quỹ nhà ở chất lượng cao tại khu vực còn khan hiếm, dự án sở hữu quy hoạch bài bản, vị trí kết nối tốt, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp sẽ chiếm ưu thế về khả năng thu hút khách thuê, hiệu suất khai thác và giá trị tài sản dài hạn.

Salacia Villas đón đầu nguồn cầu từ cộng đồng chuyên gia

Sự gia tăng của cộng đồng chuyên gia đang thay đổi tiêu chí phát triển nhà ở tại các cực tăng trưởng công nghiệp - logistics. Không chỉ cạnh tranh về vị trí hay quy mô, các dự án còn phải đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của nhóm cư dân này. Salacia Villas được VinaLiving phát triển theo chính định hướng đó.

Tọa lạc trên trục đường Trần Phú (phường Tân Thành, TP.HCM), Salacia Villas có quy mô 7,2 ha với 333 sản phẩm. Dự án được phát triển theo triết lý resort living, hướng đến đội ngũ chuyên gia, kỹ sư… đang làm việc trong cụm công nghiệp, logistics của khu vực. Hệ tiện ích được quy hoạch theo nhiều lớp trải nghiệm từ trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí, ẩm thực đến chuỗi tiện ích thể thao, chăm sóc sức khỏe và hệ thống công viên, cảnh quan xanh. Tổng thể dự án thiết lập môi trường sống cân bằng, riêng tư, tách biệt khỏi nhịp vận hành công nghiệp nhưng vẫn đảm bảo kết nối nhanh với nơi làm việc.

Salacia Villas đáp ứng tiêu chuẩn sống của cộng đồng chuyên gia. Ảnh phối cảnh dự án.

Các tiêu chuẩn về an ninh, vận hành được chú trọng nhằm nâng cao trải nghiệm cư dân. Chủ đầu tư cũng đang đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án, từng bước thiết lập chuẩn sống mới tại khu vực. Trong đó, phố Thương Cảng dự kiến hoàn thiện trong quý III/2026, hình thành tuyến thương mại - dịch vụ sôi động. Trung tâm thương mại được khởi công và dự kiến đưa vào vận hành từ quý I/2028. Nhiều tiện ích như hồ bơi, sân pickleball, sân bóng rổ… đã hoàn thiện, sẵn sàng mang đến môi trường sống hoàn chỉnh từ giai đoạn đầu vận hành.

Trung tâm thương mại tại Salacia Villas dự kiến vận hành từ quý I/2028. Ảnh phối cảnh dự án.

Trong chu kỳ mới, tài sản có khả năng phát triển cùng nền kinh tế, tạo ra nguồn cầu thuê ổn định và đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia, nhân sự chất lượng cao như Salacia Villas hứa hẹn có thêm dư địa gia tăng giá trị bền vững.