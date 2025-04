Lý do Arsenal nhìn Liverpool đăng quang

Đội bóng của Mikel Arteta đánh mất lợi thế dẫn trước trong trận đấu - đây đã là lần thứ 9 trong mùa giải họ không thể bảo toàn chiến thắng sau khi vượt lên dẫn trước. 90 phút tại sân Emirates ở London rạng sáng 24/4 khép lại với kết quả 2-2.

Với 13 trận hòa (chỉ kém Everton về số trận hòa nhiều nhất giải), Arsenal đang tự trao cơ hội vô địch cho đối thủ Liverpool. Đội bóng của Arne Slot giờ đây có thể tự quyết định số phận khi tiếp đón Tottenham tại Anfield vào ngày 27/4.

Trước một Palace giàu sức mạnh thể chất và kỹ thuật, hàng thủ Arsenal không thể hiện được sự vững chắc giúp họ đánh bại Real Madrid ở Champions League. Hai bàn thắng của Eberechi Eze và Jean-Philippe Mateta phơi bày những điểm yếu chết người trong hệ thống phòng ngự của “Pháo thủ”.

Bàn thắng đầu tiên của Eze đến từ một cú vô-lê đẳng cấp sau quả phạt góc của Adam Wharton, đưa bóng đập đất qua rừng chân người và vào lưới David Raya. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng quên nhất của trận đấu thuộc về Mateta, khi tiền đạo này tận dụng sai lầm không đáng có của William Saliba để thực hiện một cú chip bóng tinh tế, đưa bóng đập xà ngang trước khi găm vào lưới.

"Ngay khi tôi ngồi trên ghế dự bị, tôi thấy Raya đứng quá cao," Mateta hé lộ sau trận. "Tôi biết nếu giành lại được bóng, tôi có thể thử một cú sút và tôi đã làm vậy. Đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi".

Arsenal có khởi đầu như mơ khi Jakub Kiwior mở tỷ số chỉ sau 3 phút, nhưng đội bóng của Arteta không thể duy trì sức ép. Sau khi Eze gỡ hòa, Leandro Trossard nhanh chóng giúp Arsenal lấy lại lợi thế với một cú sút chính xác vào góc xa sau đường kiến tạo của Jurrien Timber.

“Pháo thủ”bị từ chối một bàn thắng quan trọng khi trọng tài cho rằng bóng ra ngoài biên trước khi Timber tạt vào cho Martinelli dứt điểm thành công. Quyết định này khiến Arsenal cảm thấy tiếc nuối, vì nếu bàn thắng được công nhận, họ có thể đã giành trọn vẹn ba điểm quý giá.

"Chúng tôi nhắc nhau về việc tránh để sự tập trung bị phân tán", Arteta thừa nhận sau trận đấu. "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định, mất bóng trong những tình huống đơn giản và luôn đến muộn trong mọi hành động. Tôi thất vọng".

Ngoài cuộc đua vô địch gần như tan biến, Arsenal còn phải đối mặt với áp lực kép: chuẩn bị cho trận bán kết Champions League gặp Paris Saint-Germain và giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.

Khoảng cách giữa Arsenal với Manchester City giờ chỉ còn 6 điểm, trong khi Newcastle United ở vị trí thứ năm chỉ kém họ 8 điểm. Mặc dù khả năng bị kéo vào cuộc chiến giành vé Champions League là thấp, điều đó vẫn có thể xảy ra nếu Arsenal tiếp tục phung phí điểm số.

Trận đấu tiếp theo gặp Bournemouth bỗng trở nên cực kỳ quan trọng với “Pháo thủ”, đặc biệt khi nó nằm giữa hai lượt trận sinh tử với PSG. Arteta cần cân bằng giữa tham vọng châu Âu và mục tiêu đảm bảo vị trí cao nhất có thể tại Premier League.

Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher, nhận định rằng lịch thi đấu dày đặc có thể buộc Mikel Arteta phải tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Bournemouth sắp tới. Theo Carragher, việc xen kẽ trận đấu này giữa hai lượt trận quan trọng với PSG, cùng với hai cuộc chạm trán nảy lửa với Liverpool và Newcastle ngay sau đó, sẽ khiến Arteta phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc xoay tua đội hình.

"Tôi nghĩ Arteta sẽ rất thất vọng", Carragher chia sẻ trên Sky Sports. "Việc giành vé dự Champions League gần như nằm chắc trong tay họ, nhưng chắc chắn ông ấy muốn giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt".

Carragher phân tích thêm: "Nếu Arsenal giành chiến thắng trong trận đấu này, họ có thể xem trận gặp Bournemouth như một cơ hội để cho một số trụ cột nghỉ ngơi, tập trung cho hai trận đấu với PSG. Tuy nhiên, với việc Liverpool đang chờ đợi ngay sau đó, tôi không nghĩ Arteta có thể mạo hiểm như vậy".

"Nếu họ để thua trong hai trận đấu tới, các đối thủ bám đuổi sẽ thu hẹp khoảng cách, và họ còn một chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân của Newcastle. Bạn chắc chắn không muốn phải lo lắng về những đội bóng phía sau", Carragher nhấn mạnh.

Hoà Palace không phải thảm hoạ, thế nhưng kết quả này bỗng dưng giáng đòn mạnh vào sự thăng hoa của Arsenal. Những kế hoạch tiếp theo với “Pháo thủ” giờ cần được tinh chỉnh lại. Đó là điều Mikel Arteta không hề mong muốn.

