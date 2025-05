Lý do Ancelotti gạch tên Neymar

HLV Carlo Ancelotti lý giải sự vắng mặt của Neymar: "Trong lần triệu tập này, tôi lựa chọn những cầu thủ đang có phong độ cao. Neymar vừa trở lại sau chấn thương, ai cũng biết tài năng của cậu ấy, và chúng tôi vẫn đang tin tưởng vào Neymar".

Theo Ancelotti, việc bỏ qua Neymar trong đợt này không có nghĩa là cựu sao PSG không còn vai trò quan trọng trong tương lai của đội tuyển. Ông nhấn mạnh rằng Neymar sẽ vẫn là một phần trong kế hoạch của "Selecao" trong hành trình hướng tới World Cup 2026. HLV người Italy mong muốn Neymar có thể trở lại mạnh mẽ hơn, giúp Brazil đạt được những thành tích tốt nhất trong các giải đấu quốc tế.

Neymar đang thi đấu cho Santos, hợp đồng kéo dài đến hết tháng 6. Anh đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn với chấn thương liên miên và phong độ không ổn định. Dù vẫn là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, vấn đề về sức khỏe đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của Neymar.

Với World Cup 2026 đang đến gần, Neymar đang nỗ lực để lấy lại phong độ và thể lực, nhằm chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Cựu tiền đạo Brazil, Julio Baptista, tin rằng Neymar vẫn có phẩm chất đặc biệt để dẫn dắt hàng công ĐTQG. "Neymar đủ khả năng tham dự World Cup. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất trong đội tuyển quốc gia, vì vậy chúng ta cần tìm ra giải pháp sử dụng cậu ấy", Baptista nói.

Brazil phải đặt mục tiêu giành 6 điểm để sớm giành vé dự World Cup 2026. Hiện tại, "Selecao" đang xếp thứ 4, kém đội đầu bảng Argentina đến 10 điểm. Thầy trò Ancelotti sẽ gặp Ecuador (ngày 6/6) và Paraguay (11/6).

