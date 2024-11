Lý do 8 tác giả nữ nổi tiếng sử dụng bút danh nam

Louisa May Alcott với bút danh A.M. Barnard: Louisa May Alcott, nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Little Women, viết dưới bút danh A.M. Barnard khi bà chọn những nội dung kinh dị, giật gân trong thời gian đầu trong sự nghiệp của mình. Vào thời điểm mà phụ nữ được kỳ vọng sẽ viết những tác phẩm tình cảm, nội trợ, những tác phẩm kinh dị và bí ẩn của Alcott, chẳng hạn Đằng sau chiếc mặt nạ và Cuộc rượt đuổi tình yêu định mệnh kéo dài, được xuất bản dưới bút danh nam nhằm tách bà khỏi hình ảnh nữ tính của những công việc lành mạnh hơn trong tương lai. Ảnh: Americanwritersmuseum.