Lùm xùm ở rạp chiếu phim 'Anh trai say hi'

Trên các nền tảng mạng xã hội, sự việc nam ca sĩ Jsol bị fan lên tiếng trách mắng ngay tại giữa rạp chiếu phim ở TP.HCM đang gây chú ý và thu hút lượng bàn luận lớn.

Cụ thể, các fan mua vé xem phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng tại cụm rạp CGV ở quận Tân Bình (TP.HCM) vào khung 13h, với hy vọng được giao lưu với team Ngáo ngơ như thông báo từ nhà sản xuất trước đó.

Song khi xem xong bộ phim, các thành viên của team Ngáo ngơ như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik không xuất hiện, khiến fan thất vọng. Cùng thời điểm, Jsol có cuộc gặp gỡ với fanclub của anh ở rạp kế bên nên đã sang để giao lưu, trấn an fan.

Các khán giả nữ tỏ ra bức xúc, trách mắng Jsol ngay giữa rạp chiếu. Đồng thời, nhóm fan này cũng lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất, cụm rạp.

Sau đó, Jsol liên tục nói lời xin lỗi và mong các fan thông cảm nhưng không được chấp thuận. "Tôi hiểu mọi người đang nói gì. Tôi rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mong mọi người thông cảm", nam ca sĩ nói.

Phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng được bán vé theo hình thức "xé túi mù". Nhà sản xuất thông tin về các suất chiếu nhưng không công bố cụ thể thời gian và địa điểm, sẽ có sự xuất hiện giao lưu của các nghệ sĩ trong chương trình.

Điều này khiến fan háo hức, săn vé với hy vọng được gặp gỡ, giao lưu với thần tượng.

Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng do bộ đôi Nguyễn Hoàng Tuấn (Jason) và Nguyễn Duy Anh (Mr Blue) cầm trịch. Bộ phim tài liệu có thời lượng 120 phút, ghi lại câu chuyện của dàn 30 anh trai trong chương trình Anh trai "say hi" với điểm nhấn là các concert diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào cuối năm 2024.

Tính đến chiều 3/3, tác phẩm thu về hơn 12 tỷ đồng , sau gần một tuần trình chiếu. Đây là thành tích ấn tượng đối với một dự án phim tài liệu tại rạp Việt.