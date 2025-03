Cara Phương rời công ty

Trong thông báo mới nhất, Cara Phương cho biết cô rời khỏi công ty sau 8 năm gắn bó. Tới đây, nữ ca sĩ hoạt động độc lập.

Tối 1/3, ca sĩ Cara Phương thông báo rời khỏi công ty DreamS Entertainment - nơi cô đã gắn bó, đồng hành trong 8 năm qua. Theo Cara Phương, hợp đồng của cô và công ty đã kết thúc. Và nữ ca sĩ quyết định không ký tiếp, thay vào đó là hoạt động độc lập.

"Quyết định này được đưa ra dựa trên mong muốn của tôi là được hoạt động độc lập và trải nghiệm những điều mới mẻ trên con đường sự nghiệp âm nhạc của mình. Từ thời điểm này, Cara chính thức trở thành nghệ sĩ độc lập, với mong muốn tự do lao động, sáng tạo nghệ thuật, đồng thời luôn làm việc và tuân thủ theo pháp luật", ca sĩ cho biết.

Cara Phương thông báo rời công ty. Ảnh: @caraphuong.

Trong bài đăng, Cara Phương gửi lời cảm ơn tới công ty quản lý cũ và khán giả đã ủng hộ cô trong hành trình vừa qua.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Cara Phương và DreamS Entertainment vướng tranh chấp. MV This Way và fanpage chính thức của cô bị xóa bỏ.

Phía DreamS Entertainment sau đó cho biết Cara đã tự ý nhận các công việc với đối tác bên ngoài không thông qua công ty, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng và đơn phương hủy hợp đồng.

"Chúng tôi tiến hành xử lý tranh chấp do nghệ sĩ Cara đơn phương hủy hợp đồng dựa trên cơ sở pháp luật. Trong thời gian chưa kết thúc hợp đồng và xử lý tranh chấp pháp lý giữa nghệ sĩ với công ty, Cara vẫn thuộc quyền quản lý của DreamS. Chúng tôi hy vọng các đối tác cân nhắc hỗ trợ công ty theo đúng quy định của pháp luật", công ty thông báo.

Cara Phương sinh năm 1995, nổi tiếng từ khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Nơi này có anh của Sơn Tùng. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ca hát và có ca khúc This Way được yêu thích. Nữ ca sĩ cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Người ấy là ai, Gương mặt thân quen 2020, The Heroes…