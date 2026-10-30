Lùm xùm của Son Heung-min ở tuyển Hàn Quốc giờ ra sao?

Giữa hàng loạt tin đồn bất hòa với nhóm cầu thủ sinh năm 1996, Son Heung-min vẫn nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ HLV Moreno với tuyên bố đanh thép về chiếc băng đội trưởng.

Son vướng nghi vấn bất hòa với các đồng đội.

Ngày 29/10, HLV Roberto Moreno công bố danh sách 26 cầu thủ Hàn Quốc chuẩn bị cho hai trận giao hữu trong tháng 11. Đội bóng xứ kim chi lần lượt chạm trán Saudi Arabia ngày 13/11 và Qatar ngày 17/11 tại Doha. Đây cũng là loạt trận quốc tế cuối cùng của Hàn Quốc trong năm 2026.

Tâm điểm của đợt triệu tập này là sự hiện diện của Son Heung-min cùng ba cầu thủ sinh năm 1996 gồm Kim Min-jae (Bayern Munich), Hwang In-beom (Porto) và Hwang Hee-chan (Schalke). Cả bốn đều góp mặt bất chấp những ồn ào liên quan đến nghi vấn rạn nứt trong phòng thay đồ sau loạt trận hồi tháng 9 và 10.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ nhóm cầu thủ được gọi là "96-line" có ý định đồng loạt chia tay đội tuyển. Đáng chú ý, một số nguồn tin còn cho rằng Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan không hài lòng với cách Son Heung-min thể hiện vai trò thủ lĩnh. Những đồn đoán này khiến người hâm mộ lo ngại về sự đoàn kết của đội tuyển quốc gia.

Phát biểu tại buổi họp báo, Moreno xác nhận ông đã trực tiếp trao đổi với các cầu thủ để giải quyết những vấn đề phát sinh. Nhà cầm quân 49 tuổi cho biết những tuần vừa qua, phần lớn thời gian của ông được dành cho việc trò chuyện với học trò, ban huấn luyện và các thành viên Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

"Chúng tôi gặp trực tiếp các cầu thủ để giải quyết vấn đề theo những nguyên tắc của đội bóng. Các cầu thủ cũng tự ngồi lại với nhau. Trước khi là cầu thủ, họ cũng là những con người. Tôi tin rằng khi mọi người đối diện và trò chuyện thẳng thắn, rất nhiều khúc mắc có thể được tháo gỡ", Moreno chia sẻ.

Son vẫn là đội trưởng tuyển Hàn Quốc.

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha từ chối tiết lộ nội dung những cuộc trao đổi riêng tư. Ông nhấn mạnh nguyên tắc bảo mật và tôn trọng tập thể, đồng thời khẳng định mọi vấn đề nội bộ cần được giải quyết trong phòng thay đồ thay vì đưa ra công chúng.

Moreno cũng đưa ra 4 nguyên tắc vận hành đội tuyển: tôn trọng không gian và thời gian chung, giải quyết vấn đề nội bộ trong nội bộ, đối thoại trực tiếp giữa những người liên quan và đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân. "Đội bóng phải được ưu tiên hơn bất kỳ cầu thủ nào", ông nhấn mạnh.

Đặc biệt, khi được hỏi về vai trò thủ lĩnh của Son Heung-min giữa những tin đồn bất hòa, Moreno đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát: "Đội trưởng tuyển Hàn Quốc là Son Heung-min. Tôi không còn gì để nói thêm".

Nhà cầm quân 49 tuổi cũng khẳng định những cầu thủ được triệu tập đều xứng đáng khoác áo đội tuyển và sẵn sàng cống hiến vì đất nước. Theo ông, tinh thần phụng sự tập thể thậm chí còn quan trọng hơn tài năng cá nhân.

Dù vậy, việc Moreno giữ kín những cuộc trao đổi khiến một số nghi vấn vẫn chưa được giải đáp. Người hâm mộ chưa có câu trả lời rõ ràng về việc nhóm "96-line" có thực sự cân nhắc giã từ đội tuyển hay mối quan hệ giữa Son Heung-min và các đồng đội trải qua những khúc mắc nào.

Bởi vậy, hai trận giao hữu tháng 11 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Đây còn là cơ hội để Moreno chứng minh những vấn đề nội bộ đã thực sự được giải quyết, đồng thời khôi phục niềm tin và sự đoàn kết trong đội tuyển Hàn Quốc.