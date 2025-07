Luis Enrique có đánh Joao Pedro?

Sau chiến thắng 3-0 của Chelsea trước PSG ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 hôm 14/7, một vụ xô xát nổ ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tâm điểm là tình huống HLV Luis Enrique bị cáo buộc đánh cầu thủ Joao Pedro bên phía Chelsea - người sau đó đổ gục xuống sân với vẻ đau đớn.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng dâng cao, Rafael Alkorta - cựu trung vệ từng khoác áo Athletic Bilbao, Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha - lên tiếng bênh vực người bạn thân Luis Enrique. Phát biểu trên chương trình El Larguero của đài Cadena SER, Alkorta cho rằng mọi chuyện đang bị thổi phồng quá mức.

“Thành thật mà nói, những vụ va chạm như vậy không hiếm, đặc biệt sau một trận đấu căng thẳng như thế. Tôi không hề thấy Luis Enrique đánh Joao Pedro. Ông ấy chỉ đưa tay lên mặt cậu ta, rồi Joao ngã xuống như thể vừa trúng đạn vậy”, Alkorta nói.

Theo Alkorta, Enrique chỉ đơn thuần can thiệp để tách cầu thủ hai bên đang xô xát, hoàn toàn không có ý định tấn công: “Luis Enrique có nói rõ rằng ông ấy chỉ muốn can ngăn để sự việc không vượt tầm kiểm soát. Tôi tin điều đó. Tình huống lúc đó lộn xộn, có va chạm là điều khó tránh”.

Dù vậy, hình ảnh ghi lại từ truyền hình cho thấy Luis Enrique vung tay trái, chạm vào ngực và mặt Joao Pedro - hành động khiến cầu thủ Brazil lập tức đổ gục. Cầu thủ của Chelsea sau trận còn châm biếm trên truyền thông: “Họ không biết cách chấp nhận thất bại”.

Trong buổi họp báo, Luis Enrique phủ nhận mọi cáo buộc: “Tôi chỉ muốn ngăn cản các cầu thủ, không để mọi chuyện vượt kiểm soát. Tình huống đó lẽ ra có thể tránh được nếu mọi người bình tĩnh hơn”.

Alkorta thừa nhận hành động của Enrique có phần rủi ro, nhưng vẫn giữ quan điểm rằng không thể xem đó là hành vi bạo lực. Ông nói: “Nếu gọi đó là hành hung thì tôi thấy quá khiên cưỡng. Luis Enrique hành động theo phản xạ trong một tình huống hỗn loạn. Không có gì cho thấy ông ấy cố ý gây hấn”.

Hiện tại, FIFA và ban tổ chức Club World Cup mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc. Nếu bị kết luận là có hành vi không chuẩn mực, Luis Enrique hoàn toàn có thể đối mặt với án phạt, ảnh hưởng tới chiến dịch của PSG ở Ligue 1 và Champions League mùa tới.

