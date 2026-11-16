Lùi xe trên cao tốc, tài xế xe đầu kéo đối diện mức phạt 40 triệu đồng

Ngày 16/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cho biết, vừa lập biên bản một tài xế xe đầu kéo vì hành vi lùi xe trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h04 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km50 tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe đầu kéo mang BKS 50E-145.xx kéo theo sơ mi rơ moóc do tài xế T.T.T. điều khiển đang có hành vi lùi xe nguy hiểm ngay trên tuyến đường tốc độ cao.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.

Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời tài xế sẽ bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, qua tra cứu dữ liệu trên hệ thống, lực lượng CSGT xác định giấy phép lái xe của tài xế T. tại thời điểm vi phạm chỉ còn đúng 8/12 điểm.

Như vậy, khi quyết định xử phạt chính thức có hiệu lực và hệ thống cập nhật, ông T. sẽ bị trừ sạch số điểm còn lại (về 0 điểm).

Theo quy định pháp luật, người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe sẽ không được phép tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để được cấp lại điểm, sau thời gian ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, tài xế phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép lái xe mới được phục hồi đủ 12 điểm.