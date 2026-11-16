Hơn 12 giờ tìm tài xế tông cô gái trọng thương rồi rời hiện trường

Tông cô gái đi xe máy văng xuống đường, bị thương, tài xế ô tô không dừng lại mà lái xe bỏ chạy và bị CSGT Quảng Ngãi truy tìm sau hơn 12 giờ.

Ngày 16/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong) vào chiều 13/11.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trích xuất từ camera.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận đơn trình báo của công dân về vụ tài xế ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, đơn vị nhanh chóng vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Chỉ hơn 12 giờ đồng hồ kể từ lúc tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và hơn 1h kể từ lúc tiếp nhận đơn trình báo của công dân, CSGT cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, ông T.T.H. (SN 1979, trú phường Trương Quang Trọng) thừa nhận đã điều khiển ô tô và xảy ra va chạm với mô tô vào chiều tối 13/11 tại Km1051+100, Quốc lộ 1, xã Thọ Phong.

Sau đó, ông H. không dừng lại, lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân, không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND nơi gần nhất.

Như VTC News đưa tin, chiều tối 13/11, một ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị C.T.T.L. (SN 1996, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái. Cú va chạm khiến chị L. bị hất văng xuống đường, cơ thể va đập mạnh với mặt đường. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn, tóe lửa.

Sau tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh B.V.N. (chồng chị L.) cho biết vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh ở vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.