Lục Tiểu Linh Đồng tiễn biệt 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng

  • Thứ năm, 7/8/2025 05:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Lục Tiểu Linh Đồng và Vương Bá Chiêu có mặt tại lễ viếng nghệ sĩ Chu Long Quảng. Ông là người thủ vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây Du Ký".

Nghệ sĩ Chu Long Quảng - người từng vào vai Phật Tổ trong loạt phim truyền hình Tây Du Ký phiên bản 1986 - đã qua đời vì bệnh nặng, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin khiến giới nghệ thuật và người hâm mộ Trung Quốc tiếc thương.

Theo Sohu, lễ viếng và tiễn biệt cố nghệ sĩ được tổ chức vào ngày 6/8 tại sảnh Lan, nghĩa trang Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh. Đông đảo người thân, đồng nghiệp và bạn bè đã đến đưa tiễn ông trong không khí xúc động.

Không gian lễ tang được bài trí với màn hình lớn, phát lại những tư liệu hình ảnh trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của ông. Di ảnh được đặt trang trọng ở chính giữa linh đường, bên dưới là các vòng hoa viếng. Trong đó có vòng hoa của các nghệ sĩ từng hợp tác như Lục Tiểu Linh Đồng, Đặng Ngọc Hoa, Vương Bá Chiêu… và Học viện Nghệ thuật Lan Châu - nơi ông từng theo học.

Hoa ngu anh 1Hoa ngu anh 2Hoa ngu anh 3Hoa ngu anh 4

Hình ảnh tại lễ tang của Chu Long Quảng. Ảnh: Sohu.

Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) và Vương Bá Chiêu (vai Trấn Nguyên Tử) - hai gương mặt quen thuộc trong Tây Du Ký - có mặt tại lễ tang. Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện với trang phục màu trầm, vẻ mặt nghiêm nghị. Vợ ông, nghệ sĩ Vu Hồng, đi cùng và lặng lẽ tiễn biệt người đồng nghiệp cũ. Vương Bá Chiêu cũng hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, dành thời gian chia sẻ với người thân cố nghệ sĩ.

Ngoài ra, Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) không thể đến viếng trực tiếp nhưng cũng gửi vòng hoa chia buồn.

Được biết, chỉ hai tháng trước, Chu Long Quảng vẫn xuất hiện trong một video để ủng hộ cuốn sách Lịch sử sáng tác Tây Du Ký. Khi ấy, ông vẫn minh mẫn, tươi tắn và không có dấu hiệu bệnh nặng. Nghệ sĩ Tả Đại Bân (vai Quan Âm Bồ Tát) chia sẻ rằng hai người từng trò chuyện vào tháng 6, thời điểm ông bắt đầu thấy không khỏe và đi khám. Không ngờ đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng.

Chu Long Quảng sinh năm 1939, là nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ, gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển. Trong mắt khán giả Trung Quốc, hình ảnh “Như Lai Phật Tổ” mà ông thể hiện trong Tây Du Ký đã trở thành biểu tượng không thể thay thế.

Minh An

Hoa ngữ Lục Tiểu Linh Đồng Chu Long Quảng Vương Bá Chiêu

  • Lục Tiểu Linh Đồng

    Lục Tiểu Linh Đồng

    Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai là nam diễn viên gạo cội được biết đến với vai Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình nổi tiếng "Tây du ký" do Trung Quốc sản xuất năm 1986 đã được phát sóng tại nhiều nước trên thế giới. Gia đình của ông đã có 4 đời cha truyền con nối đóng vai Tôn Ngộ Không. Ông từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất cấp quốc gia (2000) và Nghệ sĩ biểu diễn được công chúng kính trọng nhất năm 2007. Hiện ông là diễn viên đoàn kịch thuộc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Trung Quốc.

    Bạn có biết: Vì kinh phí làm phim thấp nên nên thù lao của Lục Tiểu Linh Đồng khi đóng "Tây du ký" chỉ được 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) cho mỗi tập phim.

    • Ngày sinh: 12/04/1959
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Phim tiêu biểu: AQ chính truyện, Tây du ký, Dưới mái nhà đại Thượng Hải, Liên thành quyết, Bảy nàng tiên, Bắc Bình chiến dữ hòa,...

Đọc tiếp

