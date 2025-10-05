Lực lượng Liên bang Nga phóng 500 UAV và 50 tên lửa khắp Ukraine

Theo tờ The Kyiv Independent, rạng sáng 5/10 (giờ địa phương), một cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 5 người chết và 16 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Facebook rằng Nga đã phóng 500 thiết bị bay không người lái (UAV) và 50 tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, nhắm vào các tỉnh Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa và Kirovohrad.

Khu công nghiệp Sparrow ở Lviv bốc cháy sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ngày 5/10. Ảnh: Andriy Sadovyi/Telegram.

Sau các cuộc tấn công của Nga, ông Zelensky cho rằng cần tăng cường bảo vệ, triển khai nhanh chóng tất cả các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là về phòng không. Theo ông, một lệnh ngừng bắn đơn phương trên bầu trời là có thể mở đường cho ngoại giao thực sự.

Theo Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước trên kênh Telegram, tại tỉnh Lviv, bốn người đã thiệt mạng và sáu người bị thương. Thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovyi, viết trên Telegram rằng một khu công nghiệp đã bốc cháy trong cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào thành phố này. Hai quận ở Lviv mất điện và giao thông công cộng tạm thời ngừng hoạt động do cuộc tấn công.

Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia, ông Ivan Fedorov, viết trên Telegram rằng ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương ở thành phố Zaporizhzhia. Theo ông, lực lượng Nga đã phóng UAV và thả bom nhắm vào Zaporizhzhia, trúng một doanh nghiệp công nghiệp và các tòa nhà dân cư. Cuộc tấn công đã cắt nước và điện ở một số khu vực của thành phố.

Tại Vinnytsia, cơ quan quân quản thông báo một cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào một cơ sở công nghiệp. Không có người bị thương.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các đối tác châu Âu đang thảo luận về kế hoạch phòng không “bức tường chống UAV” để bảo vệ sườn phía Đông của Liên minh châu Âu (EU) sau các vụ UAV xâm nhập gần đây và giúp Ukraine bảo vệ không phận. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tại Brussels, trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau đó là cuộc họp EU.

Trong diễn biến liên quan, EU sẽ viện trợ 2 tỷ euro để cung cấp UAV cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của nước này trong bối cảnh xung đột kéo dài. Đây là cam kết được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố ngày 30/9 trong cuộc họp báo tại Brussels, cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Bà von der Leyen mô tả khoản viện trợ là “cam kết quân sự cụ thể nhất từ trước đến nay” của EU đối với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của quốc gia này trong việc bảo vệ an ninh toàn châu Âu.