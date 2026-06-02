Lực đẩy toàn diện định hình giá trị thương mại Sông Town

Hạ tầng giao thông, dòng khách du lịch và hệ tiện ích quy mô lớn đồng thời tạo dư địa tăng trưởng cho bất động sản thương mại tại Cam Ranh.

Nằm tại vị trí trung tâm của thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld (Cam Ranh), phân khu Sông Town thụ hưởng toàn bộ lực đẩy từ mạng lưới quy hoạch hạ tầng khu vực, trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Trong lộ trình hướng đến thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa đang tổng lực hoàn thiện hạ tầng và bộ khung đô thị. Quá trình này không chỉ mở rộng không gian phát triển cho toàn tỉnh, mà còn tạo thêm nền tảng để các cực tăng trưởng ven biển như Cam Ranh nâng cao vai trò trong chiến lược du lịch - dịch vụ.

Trên nền tảng đó, du lịch Khánh Hòa đang tạo lực đẩy cho chu kỳ phát triển mới của Cam Ranh. Nơi đây thu hút dòng khách nội địa và quốc tế nhờ hội tụ hạ tầng kết nối, cảnh quan tự nhiên và tiềm năng phát triển tổ hợp du lịch quy mô lớn.

Năm 2025, địa phương đón 16,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 66,7 nghìn tỷ đồng . Trong 4 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt, tăng 33,8%, khách nội địa đạt khoảng 2,1 triệu lượt, tăng 18,6%. Tổng thu du lịch 4 tháng ước đạt 27.415 tỷ đồng , tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu khách quốc tế, doanh thu kỳ vọng đạt 78.100 tỷ đồng .

Sự gia tăng của dòng khách cũng đặt ra yêu cầu mới đối với điểm đến, bao gồm ưu tiên phát triển tổ hợp được quy hoạch bài bản, khả năng tích hợp lưu trú, thương mại, giải trí và dịch vụ trong cùng hệ sinh thái vận hành liền mạch. Đồng thời, “mảnh ghép” kinh tế đêm, du lịch du thuyền và thể thao biển trở thành mũi nhọn gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Chia sẻ trực tiếp tại hội thảo “Kỷ nguyên vịnh biển - xu hướng toàn cầu, cảng giải trí du thuyền”, bà Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng phòng Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết nhóm khách thượng lưu hiện nay đề cao tính cá nhân hóa, ưu tiên hải trình du thuyền hạng sang và không gian nghỉ dưỡng chú trọng chăm sóc sức khỏe. Điều du khách tìm kiếm là hành trình có bản sắc riêng, dịch vụ được cá nhân hóa và trải nghiệm trọn vẹn để giữ chân họ dài ngày và quay lại nhiều lần.

Ở góc nhìn vĩ mô, PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng thị trường đang chuyển từ mô hình resort đơn lẻ sang tổ hợp all-in-one, nơi lưu trú, giải trí, mua sắm và chăm sóc sức khỏe được tích hợp trong hệ sinh thái vận hành đồng bộ. Với Cam Ranh, đây là bài toán nâng tầm điểm đến để đón dòng khách quốc tế và dòng vốn đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh đó, CaraWorld được phát triển theo mô hình đại đô thị biển tích hợp nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại và dịch vụ, quy tụ hơn 38 đại tiện ích. Nổi bật trong đó, một số hạng mục đã vận hành như sân KN Golf Links do Greg Norman thiết kế, resort 5 sao Wyndham Grand KN Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng bungalow hướng biển CaraBeach Retreat, công viên biển CaraBeach và tiện ích bãi biển, bước đầu tạo nhịp sống, thu hút dòng khách lưu trú, vui chơi, nghỉ dưỡng cho toàn khu.

Bên cạnh đó, tiện ích quy mô như bảo tàng yến, trường đua GoKart, công viên nước, outlet mall, trường đào tạo du lịch và siêu bến thuyền du lịch quốc tế dự kiến tiếp tục được bổ sung trong tương lai. Trong đó, công viên nước quy mô 6,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 25 triệu USD , công suất phục vụ khoảng 12.000 khách/ngày được kỳ vọng trở thành một trong những hạng mục gia tăng sức hút vui chơi - giải trí cho CaraWorld. Khi hệ tiện ích được hoàn thiện, CaraWorld có thêm điều kiện để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của CaraWorld nói chung và phân khu Sông Town nói riêng là vị trí nằm giữa hai đầu mối giao thông quốc tế của Cam Ranh: Sân bay quốc tế và cảng biển. Lợi thế này từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận khi trao chứng nhận CaraWorld là “Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế” vào ngày 6/11/2025. Đây là nền tảng giúp mở rộng khả năng tiếp cận du khách, đồng thời rút ngắn hành trình di chuyển đến khu nghỉ dưỡng.

Từ đầu năm đến ngày 19/4, sân bay quốc tế Cam Ranh phục vụ 4.115 chuyến bay quốc tế với 826.246 lượt khách, cho thấy vai trò cửa ngõ quan trọng của sân bay trong việc đưa dòng khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Cùng với hàng không, kinh tế hàng hải cũng mở ra dư địa tăng trưởng đáng chú ý. Từ đầu năm 2026, Khánh Hòa đón 29 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 45.701 lượt du khách lên bờ tham quan. Trên nền lợi thế vịnh nước sâu tự nhiên, siêu bến thuyền du lịch quốc tế tại cửa ngõ CaraWorld dự kiến khởi công trong quý II. Công trình có quy mô 148 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng , dự kiến phục vụ 300.000-500.000 lượt du khách quốc tế mỗi năm và tạo ra hơn 7.000 việc làm trong tương lai.

Với khả năng tiếp nhận tàu khách tải trọng lên tới 225.000 GT, tương đương tiêu chuẩn của các “thủ đô cruise” toàn cầu như Miami (Mỹ) hay Singapore, bến du thuyền này được kỳ vọng bổ sung thêm cửa ngõ đón khách quan trọng ngay trong lòng đại quần thể. Khi hoàn thiện, công trình sẽ mở đường cho nhóm khách du thuyền hạng sang và siêu du thuyền cập bến trực tiếp.

Sức hút của CaraWorld còn đến từ hệ sinh thái thiên nhiên đa tầng, kết hợp giữa biển, đầm, núi và vịnh. Sự giao hòa của cấu trúc địa hình đặc trưng tạo điều kiện để điểm đến phát triển nhiều loại hình dịch vụ, từ nghỉ dưỡng biển, thể thao nước đến wellness và du ngoạn sinh thái.

Ở mặt tiếp giáp đại dương, quần thể hưởng lợi từ 5 km đường bờ biển Bãi Dài. Với bãi cát trắng thoải, khí hậu ôn hòa và số ngày nắng cao trong năm, không gian vịnh biển trở thành môi trường lý tưởng để phát triển tổ hợp thể thao mặt nước, beach club và hệ thống lưu trú hạng sang.

Về phía bắc và tây bắc là Đầm Thủy Triều và dải núi Cù Hin. Đầm Thủy Triều với mặt nước tĩnh lặng phù hợp trải nghiệm thư giãn như chèo SUP, kayak hoặc du ngoạn ngắm hoàng hôn. Trong khi đó, cung đường ven núi Cù Hin nối Nha Trang và Cam Ranh mở ra không gian khám phá thiên nhiên với một bên là núi, một bên là biển.

Sự đan xen giữa đại dương, vịnh sâu, mặt đầm và địa hình đồi núi tạo nên nhiều lớp trải nghiệm. Du khách có thể tham gia các hoạt động giải trí năng động bên bờ biển, hoặc lựa chọn mô hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trong không gian gần gũi thiên nhiên.

Trong tương lai, khi bến du thuyền đi vào vận hành và hải trình kết nối cụm đảo “Tứ Bình” gồm Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập, Bình Tiên được khai thác, không gian biển - đảo - đầm - núi quanh CaraWorld có thể hình thành chuỗi trải nghiệm liên tục trên mặt nước. Đây là nền tảng quan trọng để điểm đến gia tăng bản sắc và khả năng cạnh tranh trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong tổng thể CaraWorld, Sông Town giữ vai trò là phân khu trung tâm, kết nối trục tiếp cận chính và hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị biển. Vị trí này tạo ra lợi thế thương mại rõ nét khi nhiều dòng khách có xu hướng đi qua, dừng lại và phát sinh nhu cầu tiêu dùng tại khu vực.

Đó có thể là khách quốc tế lưu trú dài ngày, khách nội địa nghỉ cuối tuần, nhóm gia đình tự lái xe từ đô thị lớn, khách chơi golf hoặc nhóm khách du thuyền trong tương lai. Khi dòng khách cùng hội tụ tại tọa độ trung tâm, khả năng khai thác thương mại của bất động sản hứa hẹn được mở rộng.

Vị trí trung tâm cũng mở ra mô hình townshop hai mặt tiền, có thể linh hoạt phát triển các loại hình F&B, bán lẻ, boutique hotel, spa hay wellness retreat. Khi nằm đúng tâm điểm giao thương, mỗi mét vuông mặt bằng đều được sử dụng hiệu quả hơn, công suất khai thác được nâng cao và dòng tiền có thể duy trì bền vững, ổn định.

Nhìn trên chuỗi vận hành tổng thể của CaraWorld, Sông Town là nơi lực đẩy từ hạ tầng, du lịch, cảnh quan và tiện ích được chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh thực tế. Hàng không và cảng biển mở rộng tập khách. Thiên nhiên đa lớp và hệ trải nghiệm phong phú giữ chân du khách. Chuỗi tiện ích quy mô lớn tạo ra lý do để du khách tăng chi tiêu. Tất cả lực đẩy cùng hội tụ đưa CaraWorld vươn lên nắm giữ vị thế đón đầu trên bản đồ du lịch và đưa Sông Town trở thành danh mục không thể bỏ lỡ cho nhà đầu tư.