Lừa huy động vốn để đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Việt Hưng (SN 1994) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hưng từng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có phòng giao dịch tại TP Hà Tiên. Vào khoảng tháng 7/2022, Hưng đã huy động tiền của ông Đ.V.C. và một số người dân ở TP Hà Tiên để "đáo hạn ngân hàng" với số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng cho các cá nhân đang vay nợ ngân hàng để hưởng hoa hồng. Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Hưng. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hưng không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng như đã hứa mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân và đánh bạc. Đến ngày 11/7/2022, Hưng tự ý nghỉ việc, bỏ trốn khỏi địa phương.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/lua-huy-dong-von-de-dao-han-ngan-hang-roi-bo-tron-i735933/