Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ ở TP.HCM

Một xưởng gỗ bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, lửa lan nhanh, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23/11, tại xưởng gỗ của Công ty V.M. trên đường An Phú 11, phường An Phú, TP.HCM xảy ra hỏa hoạn.

Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực hô hoán nhau sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường khu vực cổng xưởng gỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, chứa nhiều gỗ. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết, vị trí đám cháy xảy ra ở khu vực kho gỗ, không làm ai bị thương.

Đến sáng nay, đám cháy đã được khống chế, do bên trong xưởng chứa nhiều gỗ nên lửa vẫn âm ỉ, các đơn vị đang triển khai dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.