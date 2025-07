Lửa bao trùm nhiều ki ốt trong chợ ở TP.HCM

Đám cháy bùng lên tại ki ốt trong chợ Lô 6 (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) rồi lan sang các ki ốt bên cạnh làm nhiều tài sản bị hư hỏng, cháy rụi.

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đang phối hợp Công an xã An Nhơn Tây phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều ki ốt trong chợ trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h10 cùng ngày, người dân phát hiện các ki ốt trong chợ Lô 6 ở giao lộ Đỗ Đăng Tuyển - tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) xảy ra cháy nên hô hoán, kéo vòi nước và dùng bình chữa cháy để dập lửa.

Do đám cháy quá lớn, lan sang các ki ốt bên cạnh nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Tiếp nhận tin báo, PC07 nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phun nước vào đám cháy.

Người dân và công an kéo vòi nước dập lửa.

Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm xảy ra vụ cháy, các ki ốt này đã đóng cửa và không có người bên trong.

Đại diện UBND xã An Nhơn Tây cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người và lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy khi đến hiện trường.

Nguyên nhân và con số thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.

