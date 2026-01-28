Lừa bán máy móc nông nghiệp giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Thông qua mạng xã hội, một đối tượng ở tỉnh Lâm Đồng giả vờ rao bán máy phát điện, sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, đã chiếm đoạt rồi chặn mọi liên lạc.

Ngày 28/1, tin từ Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Mai Hồng Sơn (SN 1999, trú tại thôn Nam Bình, xã Đức An, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Hồng Sơn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an xã Đức Minh nhân được đơn trình báo của chị Trần Thị Thúy Hằng, trú tại thôn Bến Đền, xã Đức Minh về việc vào ngày 28/8/2025, chị Hằng sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm mua máy phát điện cũ. Qua tìm kiếm chị có liên hệ với tài khoản "Hồ Văn Mẫn", quá trình trao đổi mua bán, chị Hằng đã thống nhất mua hàng và chuyển cho tài khoản VPbank số 277542848, mang tên "Ho Van Man" với số tiền 2 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền xong thì bị tài khoản trên chặn và không chuyển hàng theo như đã thỏa thuận. Nghi ngờ mình đã bị lừa, nên chị Hằng đã trình báo sự việc với Công an xã. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Minh đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành điều tra, xác minh thông tin, hoạt động trên không gian mạng của tài khoản nói trên.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định đối tượng thực hiện các hành vi trên là Mai Hồng Sơn, hiện tạm trú tại TDP8 Nghĩa Phú, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, Sơn chính là chủ thông tin tài khoản "Hồ Văn Mẫn".

Đối tượng Mai Hồng Sơn khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng, tổ công tác đã vượt hàng nghìn cây số từ Hà Tĩnh vào Lâm Đồng để bắt giữ đối tượng. Ngày 27/1, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Nam Gia Nghĩa bắt giữ Mai Hồng Sơn khi Sơn đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận từ tháng 4/2025 đến nay đã lừa nhiều người trên mạng xã hội với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng . Tang vật thu giữ 3 chiếc điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng và các tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Sơn khai nhận để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã tạo lập các trang Facebook như "Nông ngư cơ Đông Dương", "Nông Cơ Đông Dương", tài khoản Tiktok, Youtbe "Nông Ngư Cơ Đông Dương" và sử dụng các tài khoản khác thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung quảng cáo mua bán các loại máy móc nông nghiệp, máy phát điện, máy nổ, các loại gỗ… để tiếp cận với người có nhu cầu mua.

Khi người mua có nhu cầu mua, để tạo niềm tin thì Mai Hồng Sơn làm giả, gửi các hình ảnh về thông tin hợp đồng, số lượng hàng người mua đã đặt, đơn vị vận chuyển và các số tài khoản ngân hàng không chính chủ mua trên mạng xã hội để gửi cho bị hại chuyển tiền đặt cọc nhằm mục đích tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chức năng, sau khi bị hại chuyển tiền thì chặn liên lạc.

Được biết, Mai Hồng Sơn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.