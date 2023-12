Lừa bán MacBook, iPhone, iPad giá rẻ để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Không có nguồn hàng từ Thế giới di động, FPT và còn nợ đơn hàng của nhiều khách, nhưng Trung Anh tiếp tục đặt vấn đề chào bán thêm cho các bị hại khác để nhận trước tiền đơn hàng.

Chiều 19/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt tạm giam Phạm Trung Anh (SN 1996, trú 23 Tản Đà, phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM và PCTP sử dụng Công nghệ cao phát hiện Anh sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook “Ori Phạm”, “Trung Anh” thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán các thiết bị điện tử nhãn hiệu Apple như: iPhone, iPad, MacBook với giá thấp hơn giá thị trường trên các hội nhóm Facebook: “Mua bán điện thoại ở Huế”, “Gala sale in Huế”.

Phạm Trung Anh tại cơ quan công an.

Nhận thấy thủ đoạn này thường được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng ANM và PCTP sử dụng Công nghệ cao đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ phương thức thủ đoạn và đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngay sau khi xác định đối tượng đang ở tại TP.HCM, Tổ công tác của Phòng ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an phường 1, Quận 8 (TP.HCM) tiến hành triệu tập Anh đến làm việc.

Quá trình đấu tranh, Anh khai nhận do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 1 tỷ đồng và mất khả năng chi trả nên đầu tháng 4, đối tượng đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple như: MacBook, iPhone, iPad… giá rẻ hơn thị trường.

Do có quen biết với quản lý các cửa hàng FPT, Thế giới di động, đối tượng đã liên hệ và lấy hàng trong các đợt khuyến mãi và cung cấp hàng cho các khách hàng. Trong thời gian đầu, việc mua bán giữa diễn ra bình thường.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Trung Anh.

Cho đến giữa tháng 5, do áp lực từ các chủ nợ và không thể lấy nguồn hàng giá rẻ như trước đây, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác với hình thức tạo ra luồng tiền từ nhiều người mua hàng bằng cách hạ giá rẻ hơn giá đối tượng mua từ các cửa hàng. Cụ thể, mỗi sản phẩm Anh bán với giá thấp hơn giá mua hàng 1-1,5 triệu đồng.

Mặc dù không có nguồn hàng từ cửa hàng Thế giới di động, FPT và còn nợ đơn hàng của nhiều khách hàng, Anh vẫn tiếp tục đặt vấn đề chào bán thêm cho các bị hại khác để nhận trước tiền hàng nhưng không sử dụng để đặt mua hàng mà để trả các khoản nợ của cá nhân. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là gần 1,1 tỷ đồng .

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trung Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi các đối tượng liên quan.