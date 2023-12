Cô gái rủ bạn đến phòng trọ sử dụng ma túy

Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết liên tiếp cơ quan công an bắt giữ các đối tượng tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tổ công tác Công an phường Đông Thành (TP Ninh Bình) trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ ở phố 7, phường Đông Thành.

Tiến hành kiểm tra và xác minh danh tính các đối tượng gồm: Ngô Thị Ánh Tuyết (SN 1999, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), Lưu Thị Thảo (SN 1996, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Trần Việt Dũng (SN 1995, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình), Lò Thị Xuân (SN 1995, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Ngô Thị Ánh Tuyết và số ma túy thu giữ.

Theo cơ quan công an, đây là căn nhà do Ngô Thị Ánh Tuyết và Lưu Thị Thảo thuê để ở. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai nhận vừa cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy ketamine do Tuyết cung cấp. Ngoài ra, Tuyết còn giao nộp 1,675g ma túy ketamine còn lại. Quá trình điều tra ban đầu, đối tượng Tuyết khai nhận số ma túy trên là do được một người bạn cho.

Ngoài ra, ngày 17/12, tại đường Trần Hưng Đạo, phố 7 phường Đông Thành, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế - ma túy phối hợp với Công an phường Đông Thành phát hiện đối tượng Vũ Việt Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Thành) đang có hành vi bán 1 túi ma túy dạng đá cho Trần Minh Khôi (SN 1995, trú tại huyện ý Yên, Nam Định) với giá 1,2 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Việt Hùng và ma túy thu giữ.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, cơ quan công an thu giữ 3 túi ma túy dạng đá và nhiều đồ vật, dụng cụ phục vụ cho việc bán ma túy. Tại cơ quan công an, Vũ Việt Hùng khai nhận số ma túy thu giữ được là của Hùng mua, cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

Theo Công an TP Ninh Bình, đối tượng Hùng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đang tạm giữ đối tượng Ngô Thị Ánh Tuyết về hành vi tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Vũ Việt Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều và hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.