Lũ trên sông Thương vẫn trên báo động 3

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông tiếp tục xuống, nhưng trên sông Thương (Bắc Ninh) vẫn trên báo động 3.

Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ vẫn có mưa, song mưa to sẽ diễn ra tập trung vào chiều và tối 12/10, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều và tối 12/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 3h ngày 12/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,1 m, dưới mức báo động 3 là 0,2 m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,91 m, trên mức báo động 3 là 0,61 m.

Xóm 1, thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống dưới mức báo động 2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ xuống dưới mức báo động 3.

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp có thể kéo dài 1-2 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. Đề phòng ô nhiễm môi trường và dịch bệnh đối với các vùng nước lũ đã rút.

Mưa to, gió giật mạnh trên biển

Hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 12/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ ban ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều và đêm, mưa rào và dông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông xảy ra vài nơi. Riêng vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động 19-22 độ C vào ban đêm và sáng sớm; cao nhất trong ngày 28-31 độ C.

Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24-26 độ C về đêm và sáng sớm; ban ngày nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.