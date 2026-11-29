Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại đường sắt đoạn qua xã Vân Canh, Gia Lai, ảnh hưởng đến vận chuyển hành khách.

Nền đường sắt bị sói lở hàng chục mét khiến việc vận chuyển hành khách bằng đường sắt qua khu vực bị đình trệ.

Tối 28/11, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh huy động công nhân, thiết bị khẩn trương khắc tuyến đường sắt bị sạt lở tại Km1112 + 240 đoạn qua Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Vào chiều cùng ngày, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng đoạn đường sắt qua vị trí trên. Tại hiện trường, một đoạn đường sắt dài khoảng 10 mét đã bị sạt lở sâu tạo thành dòng suối, phần đường ray hở rộng như cây cầu bắc ngang suối.

Để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt đã phong tỏa hoạt động chạy tàu hai đầu để tập trung khắc phục sự cố. Đối với các chuyến tàu bị ảnh hưởng, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ có phương án điều phối, đảm bảo hoạt động vận tải cho hành khách.

Tuy nhiên do tình hình khu vực có mưa lớn, nước chảy xiết, giao thông bị phong tỏa nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 27/11 khiến khu vực Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai rơi vào cảnh ngập sâu chưa từng thấy.

Trong đó dòng nước xối xả từ các sườn núi Ghềnh Ráng đổ dồn theo khe suối, tràn thẳng xuống khu dân cư và các tuyến đường trũng thấp. Dòng nước chảy xiết kéo theo cành cây, chai nhựa, túi ni lông dồn thành mảng lớn trước cổng khu du lịch, khiến việc đi lại tê liệt cục bộ.

Tại nhiều đoạn đường như Chế Lan Viên và hẻm Hàn Mặc Tử, mực nước dâng cao tới khoảng 1,5 mét; các tuyến đường Tô Ngọc Vân, Võ Phước cũng ngập nặng.

Nước từ núi đổ về quá nhanh và dồn dập còn khiến nhiều gia đình không kịp kê cao tài sản. Nhiều hộ dân khác phải dùng tạm tấm sắt chắn trước cửa để hạn chế nước vào nhà, đồng thời tranh thủ khơi thông miệng cống.