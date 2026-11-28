Sáng 28/11, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ tối qua (27/11) đến sáng nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn. Cụ thể, lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên tới 477,4 mm, hồ Suối Loa (xã Ba Động) 394,2 mm, hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 351,8 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 308,8 mm. Nhiều trạm đo khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận lượng mưa trên 200 mm.