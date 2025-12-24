LPBank và hành trình ‘Chạm lộc phát - chạm hạnh phúc’

Tại Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Vietnam Happy Fest 2025, LPBank mang đến không gian trải nghiệm sôi động, khẳng định cam kết cùng người dân xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Giữa không khí lễ hội sôi động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, gian hàng của LPBank thu hút nhờ chuỗi hoạt động trải nghiệm, tương tác và những khoảnh khắc “chạm hạnh phúc”.

Điểm chạm "hạnh phúc" giữa lòng thủ đô

Diễn ra 5/12 - 7/12 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Vietnam Happy Fest 2025 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong không khí lễ hội náo nhiệt, gian hàng của LPBank nổi bật với chủ đề “Chạm lộc phát - chạm hạnh phúc”, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với hàng loạt hoạt động tương tác thú vị.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (ngoài cùng bên trái), Chánh văn phòng quản trị, đại diện LPBank nhận kỷ niệm chương của chương trình Vietnam Happy Fest.

Chỉ trong những ngày diễn ra sự kiện, không gian của LPBank đã ghi nhận hàng nghìn lượt khách ghé thăm và check-in. Tại đây, hàng nghìn phần quà ý nghĩa đã được trao tặng, không chỉ mang lại niềm vui thiết thực cho người tham gia mà còn lan tỏa mạnh mẽ năng lượng tích cực đến cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động giải trí, khách hàng còn được tìm hiểu các sản phẩm số hóa như ứng dụng ngân hàng số, bật Sinh lời lộc phát hay trải nghiệm các dòng thẻ tín dụng quốc tế.

Gian hàng của LPBank tại Vietnam Happy Fest 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Chia sẻ bên lề sự kiện, đại diện LPBank cho biết việc đồng hành cùng Vietnam Happy Fest 2025 là bước đi cụ thể trong lộ trình gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, ngân hàng đặc biệt chú trọng phát triển các nền tảng công nghệ nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân. Thông qua các ứng dụng tiện ích và giao diện cá nhân hóa, LPBank mong muốn biến các điểm chạm tài chính thành những “điểm chạm hạnh phúc”, giúp mỗi cá nhân và hộ gia đình tối ưu hóa nguồn lực để chủ động kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.

Lan tỏa “lộc phát” qua những giá trị thiết thực

Để hiện thực hóa sứ mệnh “mang lộc phát đến mọi nhà”, LPBank không ngừng kiến tạo một nền tảng tài chính vững chắc trong suốt hơn 17 năm phát triển. Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản vượt 539.000 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.612 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 23,9%, đưa LPBank vào nhóm ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất hệ thống.

Khách tham quan hào hứng lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc tại không gian trải nghiệm của LPBank.

Song song với đà tăng trưởng, tinh thần “lộc phát” còn được thể hiện rõ nét qua mạng lưới giao dịch trải rộng tại 34 tỉnh, thành, phủ sóng mạnh mẽ ở khu vực nông thôn và đô thị loại II. Nhờ đó, dòng vốn ưu đãi của LPBank đã tiếp cận sâu rộng tới khách hàng, giúp người dân an tâm sản xuất và mở rộng sinh kế.

Bên cạnh đó, LPBank không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ lấy khách hàng làm trọng tâm. Điển hình là giải pháp "Sinh lời lộc phát", giúp biến dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán thành nguồn tích lũy sinh lời mỗi ngày, ứng dụng ngân hàng số LPBank với giao diện cá nhân hóa, hay thẻ tín dụng quốc tế JCB Ultimate mang đến những đặc quyền cao cấp.

Khách tham quan hào hứng check-in và nhận những phần quà ý nghĩa từ LPBank.

Vượt lên vai trò của một định chế tài chính, LPBank luôn kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững, coi trách nhiệm xã hội là yếu tố không thể tách rời trong chiến lược dài hạn. Những năm qua, ngân hàng đã dành nguồn lực lớn cho các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa. Cụ thể, LPBank hỗ trợ xây mới hơn 2.500 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 280 trường học đạt chuẩn, thành lập 15 quỹ khuyến học - khuyến tài, cũng như ủng hộ hàng chục tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai…

Từ “Lộc phát tài chính” đến “Hạnh phúc đời sống”, LPBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện văn hóa - cộng đồng để lan tỏa giá trị sống tích cực đến người dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng của mọi người.