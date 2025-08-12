LPBank gỡ khó nguồn vốn, tối ưu chi phí cùng doanh nghiệp bứt phá

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) tích cực triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn an toàn, tiết kiệm chi phí và bứt phá trong sản xuất - kinh doanh.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn vốn cho kinh tế tư nhân, khuyến khích các ngân hàng trở thành đối tác chiến lược, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Giải bài toán vốn và chi phí vận hành

Luôn xác định rõ vai trò tiên phong trong thực thi các chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời thấu hiểu sâu sắc sứ mệnh và nắm bắt nhu cầu cấp thiết của thị trường, LPBank đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp. Trong đó, giải pháp “Tài khoản vạn năng - Lộc Phát toàn diện” giúp tiết giảm chi phí hoạt động, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

“Tài khoản vạn năng - Lộc Phát toàn diện” giúp doanh nghiệp tối đa lợi ích với thủ tục đơn giản, nhanh gọn.

Một trong những ưu điểm vượt trội của sản phẩm là chính sách miễn 100% phí chuyển tiền trong nước và quốc tế (không bao gồm điện phí trả cho ngân hàng đại lý). Bên cạnh đó, loạt chi phí vận hành tài chính phổ biến khác cũng được đưa về “0 đồng”, bao gồm phí quản lý tài khoản, phí thường niên dịch vụ ngân hàng điện tử LPBank Biz, toàn bộ phí chuyển khoản trực tuyến, chi lương, nộp thuế điện tử và các dịch vụ tài khoản ảo/định danh.

Không chỉ ưu đãi phí, LPBank còn tích hợp nhiều tiện ích hiện đại vào “Gói tài khoản vạn năng” với nền tảng công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp được miễn phí chọn tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng, không chỉ tạo dấu ấn thương hiệu, mà còn mang ý nghĩa may mắn trong kinh doanh. LPBank ưu tiên sự thuận tiện bằng việc đơn giản hóa điều kiện tham gia, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Khách hàng mới được hưởng trọn vẹn ưu đãi trong 6 tháng mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào. Sau giai đoạn ưu đãi ban đầu, doanh nghiệp chỉ cần duy trì số dư bình quân từ 50 triệu đồng/tháng để tiếp tục hưởng trọn vẹn các quyền lợi trong gói chính sách.

Khi doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh và hoạt động ổn định, các tổ chức tín dụng sẽ thuận lợi hơn trong việc cung ứng vốn một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Nắm bắt điều đó, LPBank triển khai sản phẩm “Tín dụng siêu nhanh - Kinh doanh Lộc Phát”, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, minh bạch và tối ưu cho mọi phân khúc khách hàng.

Sản phẩm “Tín dụng siêu nhanh - Kinh doanh Lộc Phát” được thiết kế đa dạng với hạn mức đến 10 tỷ đồng .

Với quy trình xử lý hồ sơ tinh giản, thời gian giải ngân, phát hành bảo lãnh và mở L/C chỉ trong vòng 72 giờ, sản phẩm giúp doanh nghiệp kịp thời tiếp cận nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, hạn mức tín dụng đến 10 tỷ đồng đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn ngắn hạn, đảm bảo doanh nghiệp chủ động dòng tiền trong giai đoạn tăng tốc.

Tiếp sức thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Việc tiếp cận các giải pháp tài chính từ LPBank không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề về nguồn vốn, chi phí hoạt động tức thì, mà còn tạo động lực để bứt tốc, nâng tầm vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thấu hiểu nhu cầu đó, LPBank mang tới đặc quyền dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng thẻ tín dụng “LPBank Visa Corporate - Lộc Phát đồng hành”. Đặc quyền này được ví như “tấm danh thiếp tài chính” chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế. Với chính sách miễn lãi tối đa 58 ngày và phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1%, doanh nghiệp có thể tối ưu dòng tiền cho các khoản chi ngắn hạn, gia tăng lợi thế trong quản trị tài chính.

“LPBank Visa Corporate - Lộc Phát đồng hành” - giải pháp thanh toán linh hoạt dành riêng cho doanh nghiệp tiên phong.

Song song ưu đãi tài chính, doanh nghiệp còn được tận hưởng loạt đặc quyền cao cấp: Voucher golf hàng tháng; phòng chờ thương gia tại các sân bay lớn; hoàn tiền 1% tối đa 500.000 đồng cho tổng giao dịch chi tiêu đạt từ 30 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ; tặng 1 lượt đón/tiễn sân bay mỗi quý (mã giảm giá 150.000/chuyến đi Be/Xanh SM/Grab)… Đặc biệt, với số lượng thẻ phụ không giới hạn, doanh nghiệp dễ dàng phân bổ hạn mức và kiểm soát chi tiêu hiệu quả.

“Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp, LPBank sẽ đẩy mạnh triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đa dạng ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, việc lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp chính là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện sản phẩm, trở thành đối tác tài chính tin cậy, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào sự vươn tầm của kinh tế Việt Nam”, đại diện LPBank chia sẻ.

Doanh nghiệp liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch LPBank gần nhất trên toàn quốc, hotline 24/7 *8668 hoặc truy cập tại đây để tìm hiểu chi tiết và nhận tư vấn về các gói vay tài chính.