LPBank tăng trưởng bứt phá, chất - lượng song hành năm 2025

LPBank bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó tăng trưởng quy mô đi cùng với nâng cao chất lượng hoạt động và chuyển dịch mô hình thu nhập theo hướng bền vững.

Năm 2025 là một năm khởi sắc của ngành ngân hàng Việt Nam, khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt xấp xỉ 19%, tổng dư nợ lên khoảng 18,58 triệu tỷ đồng . Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh nổi bật, tạo ra dấu ấn rõ nét về chất lượng tăng trưởng.

Tăng trưởng quy mô và lợi nhuận cao nhất lịch sử

Duy trì tốc độ tăng trưởng trong suốt cả năm, hết năm tài chính 2025, tổng tài sản hợp nhất của LPBank vượt mốc 605.000 tỷ đồng , tăng 19% so với năm trước. Quy mô huy động vốn đạt hơn 401.680 tỷ đồng , khẳng định uy tín thương hiệu, đồng thời tạo nền tảng nguồn vốn vững chắc cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi

Lợi nhuận trước thuế của LPBank năm 2025 tăng 17%, đạt 14.269 tỷ đồng . Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

LPBank bước sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng quy mô đi cùng với nâng cao chất lượng.

Kết quả tăng trưởng ổn định hai chữ số trong bối cảnh thị trường năm 2025 đối diện với nhiều thách thức, cho thấy ngân hàng đang củng cố vị thế, mở rộng quy mô một cách có kiểm soát, thay vì chạy theo tăng trưởng tín dụng đơn thuần.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của LPBank năm 2025 không chỉ nằm ở quy mô và lợi nhuận tuyệt đối, mà nằm ở các chỉ số hiệu quả.

Theo báo cáo của ngân hàng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2%, phản ánh khả năng sinh lời trên vốn của cổ đông ở mức cao so với mặt bằng ngành. Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,05%, cho thấy mỗi đồng tài sản của ngân hàng tạo ra lợi nhuận hiệu quả cao hơn mặt bằng chung của nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam.

Cùng với đó, biên lãi ròng (NIM) của LPBank trong quý IV/2025 đạt 3,6%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với quý III. Diễn biến này phản ánh khả năng tối ưu danh mục cho vay và kiểm soát chi phí vốn trong bối cảnh lãi suất huy động trên thị trường vẫn chịu áp lực cạnh tranh.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ rệt của LPBank sang mô hình ngân hàng chú trọng hiệu quả, bền vững và quản trị hiện đại.

Việc ROE, ROA và NIM đồng thời cải thiện cho thấy LPBank không tăng trưởng bằng cách mở rộng tài sản đơn thuần, mà đang nâng cao rõ rệt hiệu quả sử dụng cả tài sản lẫn vốn - dấu ấn quan trọng của chiến lược quản trị theo chiều sâu.

Kiểm soát chi phí thuộc nhóm tốt nhất ngành

Một chỉ số then chốt khác phản ánh hiệu quả vận hành của LPBank là tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR). Năm 2025, CIR của LPBank ở mức 28,3%, giảm khoảng 1 điểm phần trăm so với năm 2024.

Theo tổng hợp từ báo cáo tài chính một số ngân hàng niêm yết năm 2025, CIR của nhiều ngân hàng dao động quanh 30-40%, tùy chiến lược chi phí và mức độ đầu tư công nghệ. Trong khi đó, CIR của LPBank ở mức 28,3%, thuộc nhóm hiệu quả chi phí tốt nhất hệ thống. CIR thấp không chỉ là câu chuyện tiết giảm chi phí, mà còn phản ánh hiệu quả tổ chức bộ máy, mức độ chuẩn hóa quy trình và khả năng khai thác công nghệ để giảm chi phí biên.

LPBank đã tiến hành những bước đi quyết liệt về tối ưu hóa nhân sự, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng AI vào quản trị, vận hành. Ngân hàng được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2025.

Triển khai thành công hệ thống CoreBanking T24 chỉ trong vòng 7 tháng, ứng dụng AI trong định danh và xác thực khách hàng, ứng dụng Big Data trong lưu trữ dữ liệu và phân tích hành vi, xác thực và định danh khách hàng qua CCCD gắn chip… giúp tăng đáng kể trải nghiệm khách hàng, góp phần quan trọng tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí.

Tối ưu CIR là yếu tố tạo dư địa cho tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong những năm tới, đặc biệt khi biên lãi ngành có xu hướng thu hẹp.

LPBank được vinh danh "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc".

Điểm nhấn đáng chú ý khác trong kết quả năm 2025 của LPBank là sự cải thiện rõ rệt trong cơ cấu thu nhập. Theo công bố của ngân hàng, thu nhập ngoài lãi chiếm 27% tổng thu nhập hoạt động (TOI), tăng mạnh so với mức 22% của năm 2024. Động lực chính đến từ thu hồi nợ ngoại bảng tăng 151% và hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán tăng 54%.

Việc gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi cho thấy LPBank đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng - vốn chịu rủi ro chu kỳ - và xây dựng nền tảng lợi nhuận ổn định hơn.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro, vốn tự có, công nghệ và chất lượng dịch vụ, việc duy trì đồng thời ba trụ cột - hiệu quả sử dụng vốn, kỷ luật chi phí và đa dạng hóa nguồn thu - là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn của LPBank.

Năm 2025 không chỉ là một năm “về đích ấn tượng” về mặt con số, mà còn đánh dấu bước chuyển rõ rệt của LPBank từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng tài sản sang mô hình ngân hàng chú trọng hiệu quả, bền vững và quản trị hiện đại.