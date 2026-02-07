LPBank đồng hành WeChoice Awards 2025, lan tỏa trách nhiệm xã hội

Đồng hành WeChoice Awards 2025, ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mang đến thông điệp: Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, tiếp sức cho những điều tốt đẹp.

Không chỉ là sự kiện tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, WeChoice Awards 2025 còn trở thành điểm gặp gỡ của các thương hiệu cùng chung khát vọng đóng góp tích cực cho xã hội. Trong hành trình đó, LPBank lựa chọn đồng hành như một cách thể hiện triết lý phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm cộng đồng.

Đồng điệu từ khát vọng “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards 2025 tôn vinh những con người bình dị nhưng bền bỉ, những câu chuyện được tạo nên từ nỗ lực, lòng tốt và tinh thần không bỏ cuộc. Đó cũng là những giá trị mà LPBank theo đuổi trong suốt quá trình hoạt động: Xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn tích cực.

LPBank tham gia WeChoice Awards 2025, đồng hành các sáng kiến tích cực và góp phần tạo động lực cho những câu chuyện tử tế.

Suốt 18 năm hoạt động, LPBank xác định an sinh xã hội là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển bền vững. Ngân hàng đã dành nguồn lực lớn cho 5 lĩnh vực gồm giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao, an sinh xã hội và hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn. Hàng nghìn tỷ đồng đã được LPBank đầu tư cho các chương trình cộng đồng như xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, thành lập quỹ khuyến học, tài trợ các hoạt động văn hóa - thể thao và hỗ trợ trực tiếp người dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo lãnh đạo ngân hàng, việc tham gia WeChoice Awards 2025 là cách LPBank tiếp tục đồng hành các sáng kiến tích cực và góp phần tạo động lực cho những câu chuyện tử tế được lan tỏa rộng rãi hơn. “Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cần song hành với sự tiến bộ của cộng đồng. Mỗi câu chuyện tích cực, dù nhỏ, đều góp phần tạo nên nền tảng xã hội lành mạnh và ổn định”, đại diện LPBank chia sẻ.

Dấu ấn Lộc Phát tại WeChoice Awards

Tại LPBank, giá trị thương hiệu không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng mà còn được minh chứng qua các đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Mang theo tinh thần “Lộc Phát cho mọi nhà”, ngân hàng gắn kết chặt chẽ mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và đồng hành các dự án nhân văn, LPBank không ngừng kiến tạo giá trị bền vững, góp phần cải thiện chất lượng sống và sự thịnh vượng chung của xã hội.

Gian hàng trải nghiệm của LPBank tại WeChoice Award 2025 là điểm dừng chân thu hút khách mời.

Tại khuôn khổ WeChoice Awards 2025 diễn ra ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), LPBank mang đến gian hàng trải nghiệm mang tên “Dấu ấn Lộc Phát”. Không chỉ là một điểm dừng chân tham quan, gian hàng được thiết kế như một không gian tương tác, nơi khách tham dự có thể trực tiếp tham gia các hoạt động gắn với tinh thần lạc quan, sẻ chia và lan tỏa điều tốt đẹp.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, check-in, chia sẻ thông điệp tích cực và những câu chuyện truyền cảm hứng, LPBank mong muốn tạo ra sự kết nối gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người trực tiếp viết tiếp câu chuyện Việt Nam trong tương lai. Mỗi “Dấu ấn Lộc Phát” được ghi lại không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tích cực chung của WeChoice Awards 2025.

Một số hoạt động hấp dẫn được tổ chức tại gian hàng của LPBank ở WeChoice Awards 2025.

WeChoice Awards 2025 vẫn tiếp tục với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Triển lãm SECC. Gian hàng LPBank sẵn sàng chào đón khách tham quan cùng ghi lại những “Dấu ấn Lộc Phát” và chung tay viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng những điều tử tế, bền bỉ và đầy cảm hứng.