LPBank phối hợp Sở Công Thương Cần Thơ tăng cường kết nối doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) phối hợp Sở Công Thương Cần Thơ tổ chức chương trình “LPBank Connect - kết nối địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Trong những năm gần đây, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuyển mình mạnh mẽ, giữ vai trò là vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp, thủy sản và xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng lớn, khu vực vẫn đối mặt không ít thách thức như hạn chế trong tiếp cận vốn, áp lực chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng với bối cảnh kinh tế mới. Là trung tâm của vùng, Cần Thơ đang tích cực thúc đẩy hoạt động kết nối nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhằm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn này, LPBank phối hợp Sở Công Thương Cần Thơ tổ chức chương trình “LPBank Connect - kết nối địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, logistics, xuất nhập khẩu, cùng các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm giữa đại diện LPBank, Sở Công Thương, Bưu điện thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp đã diễn ra sôi nổi, tập trung nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, đặc biệt trong việc tiếp cận vốn, tối ưu chi phí vận hành và mở rộng kênh phân phối.

Tại đây, đại diện LPBank trực tiếp trao đổi, tư vấn, giải đáp vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phù hợp đặc thù từng lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LPBank với một số đơn vị tiêu biểu trên địa bàn, gồm Bưu điện Thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, UBND phường Long Bình, UBND xã Hỏa Lựu, UBND xã Ngọc Tố, UBND xã Thành Phú cùng một số doanh nghiệp khác.

Các thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội mới trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tối ưu hóa chi phí vận hành, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của vùng.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Hội nghị được tổ chức với LPBank nhằm lắng nghe khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó xây dựng giải pháp hỗ trợ thiết thực và phù hợp hơn trong thời gian tới. Trong bối cảnh doanh nghiệp cần thêm ‘đòn bẩy’ để phục hồi và bứt phá, sự đồng hành của một ngân hàng lớn như LPBank sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước biến động của thị trường”.

Đại diện LPBank cho biết: “Thông qua chương trình LPBank Connect, chúng tôi mong muốn xây dựng nền tảng kết nối lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, không chỉ cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt mà còn đồng hành trong quá trình chuyển đổi số, tối ưu vận hành và mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những định hướng trọng tâm của LPBank nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững”.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp giải pháp tài chính, chương trình còn ghi nhận sự tham gia của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, qua đó hình thành hệ sinh thái kết nối đa chiều.

Tại sự kiện, các đại biểu thẳng thắn chia sẻ về thuận lợi, khó khăn trong hoạt động năm 2025, đồng thời đề xuất định hướng phát triển cho năm 2026. Những trao đổi này mang đến góc nhìn toàn diện về thực trạng doanh nghiệp địa phương, đồng thời khẳng định nhu cầu cấp thiết về sự đồng hành từ phía chính quyền, ngân hàng và các tổ chức liên quan.

Với cách tiếp cận gắn kết giữa ngân hàng - chính quyền - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo, các giải pháp từ chương trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tại Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh tế năng động, bền vững.