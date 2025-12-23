LPBank ngăn chặn các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đội ngũ cán bộ nhân viên LPBank phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ an toàn tài sản cho khách hàng.

Phòng giao dịch (PGD) LPBank Lục Nam (Bắc Ninh) ghi nhận trường hợp khách hàng nữ (65 tuổi) đến quầy yêu cầu rút trước hạn toàn bộ 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, giao dịch viên nhận thấy khách hàng có biểu hiện tâm lý bất thường, lo lắng, liên tục nghe điện thoại và giục nhân viên thực hiện lệnh chuyển tiền gấp cho tài khoản lạ. Qua trao đổi nghiệp vụ và nắm bắt tâm lý, nhân viên ngân hàng xác định khách hàng đang bị đối tượng tự xưng là công an thao túng, đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Giao dịch viên ngân hàng LPBank nhận bằng khen từ lãnh đạo và Công an xã Lục Nam (Bắc Ninh).

Ngay lập tức, giao dịch viên đã trì hoãn giao dịch, trấn an khách hàng, đồng thời bí mật liên hệ Công an xã Lục Nam. Nhờ sự can thiệp kịp thời của ngân hàng và lực lượng chức năng, khách hàng dừng việc chuyển tiền, bảo toàn được số tài sản tích cóp.

Ghi nhận đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND xã Lục Nam đã trao tặng giấy khen cho tập thể và cán bộ nhân viên PGD LPBank vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Cán bộ nhân viên LPBank tại PGD Bưu điện nâng cấp Nghĩa Đàn (Nghệ An) giúp khách hàng thoát khỏi lừa đảo.

Không chỉ tại Lục Nam, tinh thần cảnh giác này đã được lan tỏa trên toàn hệ thống LPBank. Trước đó, ngày 11/9, tại PGD Bưu điện nâng cấp Nghĩa Đàn (Nghệ An), cán bộ nhân viên tại đây cũng phối hợp Công an xã Nghĩa Đàn ngăn chặn thành công vụ việc tương tự, giúp khách hàng lớn tuổi tránh mất 10 triệu đồng vào tay kẻ gian qua điện thoại.

Đại diện LPBank cho biết: “Bên cạnh đầu tư giải pháp bảo mật công nghệ, chúng tôi xác định yếu tố con người là chốt chặn quan trọng cuối cùng. Mỗi giao dịch viên không chỉ thực hiện nghiệp vụ tài chính, mà còn trở thành ‘màng lọc’ rủi ro, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng”.

Qua các vụ việc trên, ngân hàng và cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra khuyến cáo đặc biệt tới người dân rằng cơ quan vông an, viện kiểm sát không bao giờ làm việc qua điện thoại để yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nhằm mục đích xác minh hay điều tra.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ bình tĩnh khi nhận các cuộc gọi đe dọa và tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ. Khi có nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất hoặc nhân viên ngân hàng để được hỗ trợ.