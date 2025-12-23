LPBank cùng Bộ Tài chính thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt

LPBank chính thức trở thành đối tác ngân hàng của Trung tâm chuyển đổi kép nhằm phát triển các gói tín dụng và sản phẩm tài chính “số - xanh” hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong khuôn khổ Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số - xanh doanh nghiệp Việt Nam 2025, ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED) thuộc Bộ Tài chính.

Theo nội dung thỏa thuận, LPBank sẽ cùng APED và các đối tác quốc tế xây dựng và vận hành Trung tâm chuyển đổi kép, mô hình hợp tác công - tư đầu tiên tại Việt Nam hướng đến mục tiêu chuyển đổi số song hành với chuyển đổi xanh. Trung tâm được tổ chức theo cấu trúc hai tầng: Ở cấp quốc gia, trung tâm đặt tại Bộ Tài chính đóng vai trò điều phối chính sách, dữ liệu và hợp tác quốc tế; trong khi ở cấp ngành và địa phương, các trung tâm vệ tinh trực tiếp triển khai tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bà Vũ Nam Hương - Phó tổng giám đốc LPBank (phải) - và ông Nguyễn Đức Trung - Phó cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính (trái) - đại diện 2 đơn vị thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trong hệ sinh thái đó, LPBank đảm nhận vai trò đối tác tài chính chiến lược, phát triển các gói tín dụng và sản phẩm tài chính “số - xanh” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tiếp cận vốn đầu tư vào công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và cải thiện hiệu suất vận hành.

Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Bùi Anh Tuấn khẳng định: “Việt Nam là quốc gia với gần 1 triệu doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, trong đó 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế khi đóng góp khoảng 50% GDP và hơn 30% ngân sách nhà nước. Chúng ta nhận thức rõ rằng, chuyển đổi kép không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn dẫn dắt sự phát triển”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Nam Hương nhấn mạnh sự hợp tác này là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển bền vững của ngân hàng, thể hiện nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt trên con đường chuyển đổi số - xanh. “Chúng tôi mong muốn biến Trung tâm Chuyển đổi kép thành ‘cầu nối’ giữa doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế, tạo dòng vốn xanh ổn định và thúc đẩy tài chính bền vững, tăng trưởng kinh tế xanh”, bà Hương chia sẻ.

Bà Vũ Nam Hương chia sẻ tại hội nghị.

Việc LPBank được lựa chọn là đối tác ngân hàng của Trung tâm Chuyển đổi kép là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong phát triển chuyển đổi số và tín dụng xanh trong những năm qua. Theo đó, LPBank luôn chú trọng đầu tư vào chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. Ngân hàng đã hợp tác với Temenos để triển khai hệ thống Corebanking T24 hiện đại, giúp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa quản trị dữ liệu và mang lại trải nghiệm ngân hàng số toàn diện cho khách hàng.

Dự án Kondor Treasury hợp tác cùng Finastra cũng giúp LPBank số hóa hoạt động quản lý tài sản và thanh khoản, qua đó tăng hiệu quả vận hành và giảm rủi ro. Gần đây, LPBank còn ra mắt tổng đài đa kênh thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nhận diện giọng nói và phục vụ khách hàng 24/7, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng đã ra mắt nền tảng LPBank Biz dành cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời nâng cấp toàn diện ứng dụng LPBank, bổ sung nhiều tính năng mới như đăng ký dịch vụ số trực tuyến, quản lý danh mục đầu tư, tiết kiệm online linh hoạt… mang đến trải nghiệm hiện đại và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Song song với chiến lược số hóa, LPBank cũng chú trọng đầu tư phát triển các gói tín dụng xanh hỗ trợ doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của LPBank đạt 7.789 tỷ đồng . Trong đó, 7.310 tỷ đồng được dành cho các dự án năng lượng tái tạo và 479 tỷ đồng cho nông nghiệp xanh. Những con số này thể hiện rõ định hướng của LPBank trong việc biến “tài chính xanh” thành trụ cột phát triển dài hạn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt đáp ứng các tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị Đối tác thúc đẩy chuyển đổi số - xanh doanh nghiệp Việt Nam 2025 diễn ra vào ngày 20/10 tại Hà Nội.

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số - xanh doanh nghiệp Việt Nam 2025 do APED phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn, các công ty startup và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc “chuyển đổi kép” - vừa số hóa toàn diện để bắt kịp xu thế công nghệ, vừa xanh hóa vận hành nhằm đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu - sự kiện được xem là diễn đàn chiến lược kết nối Chính phủ, tổ chức phát triển và cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.