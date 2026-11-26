Lotte Chocolat mang đến mùa Giáng sinh năm nay phiên bản bao bì giới hạn và các hoạt động giao lưu với nghệ nhân chocolate Nhật Bản Hironobu Tsujiguchi.

Mang tinh thần tận tâm, tỉ mỉ của nghệ nhân Nhật Bản cùng hương vị thượng hạng được bậc thầy chocolate trứ danh Hironobu Tsujiguchi công nhận, Lotte Chocolat góp phần nhân lên niềm vui mùa lễ hội năm nay, để những khoảnh khắc sum vầy tại gia thêm thăng hoa, tròn vị.

Khi tinh thần nghệ nhân hòa cùng niềm vui thưởng thức bánh Lotte Chocolat

Giáng sinh năm nay, Lotte Chocolat mang đến dấu ấn đặc biệt với sự đồng hành của nghệ nhân chocolate danh tiếng Nhật Bản Hironobu Tsujiguchi. Không chỉ trực tiếp giới thiệu hương vị bánh mang tinh thần nghệ nhân Nhật Bản, ông còn xuất hiện cùng Lotte Chocolat mang đến những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa lễ hội.

Nghệ nhân chocolate Hironobu Tsujiguchi giới thiệu bánh Lotte Chocolat.

Nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi được biết đến là bậc thầy chocolate trứ danh đến từ Nhật Bản từng được trao danh hiệu Gold Tablet của Club des Croqueurs de Chocolat (CCC) trong 6 năm liên tiếp (2020-2025). Đây là một trong những giải thưởng danh giá và uy tín trong ngành chocolate thủ công trên thế giới, ghi nhận tài năng và sự bền bỉ theo đuổi chuẩn mực cao trong nghệ thuật chế tác.

Nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi cùng dòng sản phẩm bánh Socola Pie Lotte Chocolat.

Chính niềm đam mê dành cho chocolate đã trở thành điểm kết nối giữa nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi và Lotte Chocolat. Kỹ nghệ bậc thầy Nhật Bản và triết lý sản phẩm của Lotte Chocolat cùng chia sẻ tinh thần tận tâm, tỉ mỉ và đặt cả trái tim vào từng chi tiết.

Nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi tận tình chia sẻ trải nghiệm cùng Lotte Chocolat.

Thưởng vị nghệ nhân trong khoảnh khắc thường ngày

Đưa tinh thần nghệ nhân hiện diện trong đời thường là cách Lotte Chocolat tôn vinh, nâng tầm những khoảnh khắc gần gũi, thể hiện qua từng lớp bánh được chăm chút tỉ mỉ.

Lớp phủ chocolate thượng hạng, đậm đà bao bọc bên ngoài chinh phục vị giác ngay từ lần đầu thưởng thức. Được chọn lọc từ những nguyên liệu cao cấp, tinh tuyển, hương vị chocolate khác biệt đã được bậc thầy Hironobu Tsujiguchi công nhận, chiều lòng gu thưởng thức của mọi nhà.

Hành trình vị giác thêm thăng hoa khi chạm đến lớp bánh bông lan mềm mịn, tươi mới, thơm ngon như bánh vừa ra lò. Kế đến, nhân marshmallow dai ngon, hòa quyện cùng bánh mềm mịn và lớp phủ chocolate đậm đà, tạo nên sự kết hợp hương vị đa tầng, vừa cân bằng, hài hòa vừa mang đến điểm nhấn thú vị. Tất cả góp phần làm nên hương vị thượng hạng có thể thưởng thức thường ngày của Lotte Chocolat, đáp ứng những tiêu chuẩn ẩm thực khắt khe.

Phiên bản bao bì Lotte Chocolat giới hạn với hình ảnh và chữ ký độc quyền từ nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi hứa hẹn tạo thêm bất ngờ đáng nhớ cho mùa Giáng sinh năm nay. Dấu ấn này không chỉ tôn vinh sự đồng hành và tin tưởng của nghệ nhân với Lotte Chocolat, mà còn thể hiện sự tinh tế, chỉn chu và chất lượng mà Lotte Chocolat hướng đến trong từng chiếc bánh.

Không cần những bữa tiệc cầu kỳ, khoảnh khắc cả gia đình quây quần, cùng trò chuyện, sẻ chia và thưởng thức bánh Lotte Chocolat cũng đủ tạo nên những kỷ niệm Giáng sinh ấm áp. Mỗi chiếc bánh nhỏ mang hương vị thượng hạng được bậc thầy chocolate Nhật Bản công nhận góp phần nâng tầm trải nghiệm thưởng thức, biến những phút giây sum vầy giản dị thành khoảnh khắc lễ hội đặc biệt.

Thăng hoa cảm xúc cùng hương vị chocolate tinh tế trong từng chiếc bánh.

Đặc biệt, nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi sẽ có mặt tại Việt Nam trong mùa lễ hội, đồng hành cùng Lotte Chocolat tại L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels vào 11-12/12, nhằm mang đến những trải nghiệm khám phá tinh thần nghệ nhân Nhật Bản mùa Giáng sinh.

Từ giao lưu trực tiếp cùng nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi, khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau nghệ thuật chế tác chocolate, đến tận mắt chiêm ngưỡng tạo hình nghệ thuật bằng đường trang trí kèm bánh Lotte Chocolat, mỗi hoạt động đều mở ra góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật tạo hình tinh xảo.

Không khí lễ hội còn trở nên rộn ràng với hoạt động trải nghiệm dành riêng cho các “nghệ nhân nhí”, nơi các em nhỏ được tự tay biến tấu, trang trí những chiếc bánh Lotte Chocolat mang sắc màu Giáng sinh dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi. Chuỗi sự kiện hứa hẹn đưa tinh thần nghệ nhân đến gần hơn với công chúng qua những trải nghiệm sáng tạo, khơi gợi niềm vui khám phá và sẻ chia.

Song song đó, menu tráng miệng sáng tạo từ bánh Lotte Chocolat, hợp tác giữa Chef Tsujiguchi và khách sạn L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels và Lotte Hotel Hà Nội tại 2 khách sạn sẽ mang đến thêm lựa chọn khám phá hương vị trong mùa lễ hội.

Các gia đình có thể tận hưởng mùa lễ hội Giáng sinh ngay từ bây giờ bằng cách tìm kiếm ngay phiên bản Lotte Chocolat Giáng sinh giới hạn có chữ ký của nghệ nhân Tsujiguchi tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc, cùng nhau thưởng thức hương vị “Tròn vị tinh hoa được nghệ nhân công nhận”.