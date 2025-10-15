Lopetegui tạo kỳ tích World Cup cùng Qatar

Julen Lopetegui chưa hết thời. Những gì ông làm cho bóng đá Qatar trong vài tháng qua nói lên tất cả.

Julen Lopetegui giúp Qatar giành vé dự World Cup 2026.

Chỉ trong năm tháng ngắn ngủi, Julen Lopetegui biến Qatar từ một tập thể rệu rã thành đội bóng giành vé dự World Cup 2026 bằng thực lực. Một cuộc hồi sinh đúng nghĩa - và cũng là minh chứng cho giá trị của bàn tay chiến lược.

Khi rời West Ham trong im lặng, Julen Lopetegui bị xem là kẻ thất bại. Trước đó, ông từng giúp Sevilla vô địch Europa League nhưng rồi phải ra đi trong cảnh đội bóng sa sút. Giới mộ điệu tin rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha chạm giới hạn. Nhưng ở Doha, ông tìm lại chính mình.

Khi Lopetegui nhận lời dẫn dắt Qatar thay Luis García, đội bóng này gần như “chết lâm sàng”: rệu rã, mất phương hướng và bị loại khỏi nhóm ứng viên giành vé. Vậy mà chỉ trong năm tháng, ông không chỉ vực dậy tinh thần mà còn xây dựng lại hệ thống chiến thuật chặt chẽ đến từng chi tiết. Từ một đội bóng dễ bị bắt nạt, Qatar trở nên lì lợm, tổ chức và biết chờ thời cơ.

Cũng như chính Lopetegui - người từng nếm trải cay đắng khi bị Tây Ban Nha sa thải ngay trước World Cup 2018 - Qatar giờ đây mang hình ảnh của một tập thể tìm thấy lại niềm tin nơi người thầy từng đi qua đổ vỡ.

Cuộc đối đầu với UAE tại Doha rạng sáng 15/10 mang tính quyết định. Qatar buộc phải thắng để tự định đoạt số phận. Trong bầu không khí căng như dây đàn, Lopetegui chọn cách tiếp cận điềm tĩnh: phòng ngự chặt, tận dụng bóng chết và khai thác điểm yếu đối phương.

HLV Julen Lopetegui cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp.

Hai bàn thắng của Khoukhi và Pedro trong hiệp hai là kết tinh của chiến thuật ấy. Khi Salman nhận thẻ đỏ và trận đấu kéo dài thêm 15 phút bù giờ, Qatar vẫn giữ vững đội hình, bảo vệ thành quả trước sức ép nghẹt thở. Một lối chơi giàu tính kỷ luật - thứ DNA mà Lopetegui đã truyền vào các học trò chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Thắng lợi ấy không chỉ giúp Qatar giành tấm vé dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử, mà quan trọng hơn - đây là lần đầu tiên họ đi bằng chính đôi chân của mình, chứ không còn nhờ tư cách chủ nhà như năm 2022.

Lopetegui chưa bao giờ là người thích phô trương. Ông không mang đến thứ bóng đá hoa mỹ, mà là thứ bóng đá hiệu quả - có cấu trúc, có ý đồ và biết chiến thắng. Trong tay ông, Qatar không có những ngôi sao tầm cỡ, nhưng lại có tinh thần chiến đấu của một tập thể được định hình rõ ràng.

Câu chuyện của Lopetegui ở Doha là minh chứng cho chân lý: đôi khi, những huấn luyện viên vĩ đại nhất không cần ánh hào quang ở châu Âu mà chỉ cần một nơi để được tin tưởng. Ông đến Qatar không phải để phục thù, mà để chứng minh rằng bản lĩnh huấn luyện vẫn còn nguyên giá trị.

Qatar từng bị chế giễu vì World Cup 2022 tổ chức trên sân nhà. Nhưng lần này, tấm vé đến Mỹ - Mexico - Canada 2026 mang giá trị hoàn toàn khác: đó là chiến thắng của khát vọng, của niềm tin được tái thiết. Và trên hành trình ấy, Julen Lopetegui xứng đáng được gọi là “kiến trúc sư của kỳ tích Qatar.”