Long Châu công bố chiến dịch mới với gương mặt đại diện RHYDER

Từ đường đua âm nhạc sang vai trò đại sứ chiến dịch sức khỏe, RHYDER đồng hành cùng hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu trong “Dự phòng chủ động - tương lai vững vàng”.

Chiến dịch này hứa hẹn mang đến nhiều thông tin sức khỏe hữu ích cho giới trẻ, đi cùng các hoạt động tương tác cộng đồng hấp dẫn.

RHYDER - “anh trai” Gen Z sống chủ động, dám khác biệt

RHYDER - cái tên đang làm mưa làm gió - chính là “thỏi nam châm” thu hút thế hệ trẻ. Không chỉ là chủ nhân của loạt hit “gây nghiện” với chất nhạc hiện đại, cá tính, RHYDER nổi bật “DNA” của Gen Z: Dám sống khác biệt, chủ động dẫn đầu.

Tinh thần tự tin, bứt phá và chủ động mà RHYDER theo đuổi cũng chính là giá trị chiến dịch “Dự phòng chủ động - tương lai vững vàng” muốn lan tỏa. Nhờ sự đồng điệu đặc biệt này, RHYDER trở thành đại sứ, truyền tải thông điệp chủ động bảo vệ sức khỏe đến giới trẻ, khuyến khích lối sống lành mạnh.

Đại diện Long Châu chia sẻ: “Chính sự gần gũi, ảnh hưởng mạnh mẽ và cách RHYDER kết nối tự nhiên với giới trẻ khiến ca sĩ trở thành lựa chọn phù hợp để đồng hành cùng chiến dịch. Đây không chỉ là bước đi góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêm chủng đầy đủ - đúng lịch, mà còn hướng đến tạo dựng thói quen sống chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay để xây dựng tương lai vững vàng”.

Người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe, đề phòng bệnh truyền nhiễm

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đánh giá, thanh thiếu niên là đối tượng dễ bị tấn công trước các mầm bệnh truyền nhiễm bởi nhịp sống năng động, thường xuyên di chuyển và giao tiếp trong môi trường đông đúc.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận từ ngành y tế, tại Việt Nam, các hiểm họa như HPV, viêm não mô cầu, sốt xuất huyết vẫn đang rình rập, gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người trẻ và có thể để lại di chứng nặng nề nếu không chữa trị kịp thời.

Globocan 2022 thống kê, hàng năm ở Việt Nam có hơn 4.600 ca mắc mới ung thư cổ tử cung liên quan đến HPV, với hơn 2.500 phụ nữ tử vong, tương đương 7 người mất đi mỗi ngày.

Báo cáo về tình trạng dịch trong tháng 10 của Bộ Y tế cho thấy, viêm màng não mô cầu - căn bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong trong 24 giờ xuất hiện, chủ yếu lây qua đường hô hấp, cũng ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 14/12/2024 đến tháng 10/2025, cả nước đã ghi nhận 84 ca mắc, 1 ca tử vong, tăng 70 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 14/12/2024 đến tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 110.503 ca mắc, 23 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc cao hơn 16,8%.

Theo chuyên gia y tế, tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả phòng các bệnh lây nhiễm.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe đánh giá, các con số trên cho thấy nhiều bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp. Do đó, việc dự phòng và chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật bằng các phương pháp khoa học là cần thiết, ngay cả với thế hệ trẻ.

Đây cũng chính là tinh thần mà chiến dịch “Dự phòng chủ động - tương lai vững vàng” của Tiêm chủng Long Châu mong muốn lan tỏa.

Long Châu và RHYDER “bắt tay” lan tỏa lối sống chủ động, khỏe mạnh

Trong vai trò đại sứ, RHYDER sẽ đồng hành cùng Tiêm chủng Long Châu xuyên suốt chiến dịch “Dự phòng chủ động - tương lai vững vàng”, trở thành người truyền cảm hứng và cầu nối đưa thông điệp sức khỏe đến gần hơn với bạn trẻ. Thông qua sự kết hợp này, Long Châu và RHYDER mong muốn tiếp cận giới trẻ theo cách tự nhiên và gần gũi, từ đó góp phần nâng cao nhận thức người trẻ về chăm sóc sức khoẻ chủ động: Chủ động tìm hiểu - chủ động dự phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người thân yêu, chuẩn bị một tương lai vững vàng và lành mạnh hơn.

Long Châu đảm bảo an toàn tiêm chủng, cung cấp đầy đủ vắc xin thế hệ mới phục vụ nhu cầu tiêm phòng bệnh ở người dân ngày càng cao.

Trên hành trình đó, Tiêm chủng Long Châu sẽ là “người bạn đồng hành” tin cậy, đảm bảo an toàn tiêm chủng, cung cấp 100% vắc xin chính hãng, chất lượng cao, được bảo quản và giám sát 24/7 theo quy trình nghiêm ngặt đạt chuẩn quốc tế (WHO - GSP).