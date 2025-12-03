Long Châu công bố 3 đại sứ mới của chiến dịch sức khỏe cộng đồng

Chiến dịch "Dự phòng chủ động - tương lai vững vàng" của Long Châu đang nhận nhiều sự chú ý với màn góp mặt của 3 ca sĩ trẻ: buitruonglinh (Bùi Trường Linh), CONGB và Sơn.K.

Sự kết hợp của các cá tính khác biệt nhưng chung tinh thần chủ động đã "thổi luồng gió mới" vào câu chuyện dự phòng sức khỏe, biến điều này thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Gen Z.

Bộ 3 gương mặt đại sứ mới trong chiến dịch của Long Châu

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ chiến dịch "Dự phòng chủ động - tương lai vững vàng", Tiêm chủng Long Châu tiếp tục công bố 3 ca sĩ trẻ đa tài là buitruonglinh (Bùi Trường Linh), CONGB và Sơn.K gia nhập đội hình đại sứ. Sự xuất hiện của bộ ba tài năng không chỉ mở rộng sức ảnh hưởng của chiến dịch mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống chủ động đến giới trẻ Việt.

Việc chiến dịch lựa chọn nhiều đại sứ đồng hành xuất phát từ mong muốn tiếp cận giới trẻ bằng nhiều "cánh cửa cảm xúc" khác nhau, đặc biệt khi các bạn trẻ ngày càng có gu và cách thể hiện bản thân riêng. Ba ca sĩ là "mảnh ghép" phù hợp với độ phủ sóng rộng, tinh thần tích cực và khả năng truyền cảm hứng. Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu: Khuyến khích người trẻ chủ động bảo vệ sức khỏe sớm, trước khi rủi ro ập đến.

Chủ động dự phòng bảo vệ sức khỏe

Chuyên gia dịch tễ đánh giá cuối năm là thời điểm dễ gia tăng các bệnh truyền nhiễm. Bởi khi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ giảm và các hoạt động lễ hội, tụ họp tăng cao sẽ tạo môi trường thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển nhanh. Trong đó, mối nguy như não mô cầu, sốt xuất huyết và HPV đang rình rập, tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu về các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và chọn tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe.

Não mô cầu thường bùng phát mạnh vào mùa đông đến mùa xuân. Theo khuyến cáo từ chuyên môn y tế, những nơi đông người vào dịp cuối năm như buổi tiệc, lễ hội... chính là thời cơ cho vi khuẩn não mô cầu lây lan nhanh chóng qua giọt bắn, dịch tiết hầu họng từ việc ho, hắt hơi. Theo CDC Hà Nội, thanh thiếu niên nằm trong nhóm dễ mắc não mô cầu do sinh hoạt tập trung trong trường học, ký túc xá. Một thống kê của CDC Mỹ cũng chỉ ra: Tỷ lệ sinh viên sống trong ký túc xá có nguy cơ mắc não mô cầu cao hơn 3,5 lần so với người không học đại học.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phân tích sốt xuất huyết ngày càng diễn biến phức tạp hơn, không còn là căn bệnh "mùa hè quen thuộc" dễ kiểm soát như trước. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, lượng mưa thay đổi và nhiệt độ tăng lên khiến các đợt bùng phát dịch khó dự đoán và xảy ra thường xuyên hơn. Theo chuyên gia, dịch sốt xuất huyết năm nay không chỉ tăng về số lượng, mà còn ghi nhận nhiều trường hợp diễn biến nặng, biến chứng nguy hiểm như: Sốc, tổn thương gan, tụt huyết áp... Nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai hay Cần Thơ ghi nhận ca mắc tăng cao và không ít trường hợp diễn biến nặng, khiến bệnh viện quá tải.

Bên cạnh đó, HPV tiếp tục là mối đe dọa tới sức khỏe người trẻ. Theo báo cáo của UNFPA và Hội đồng Ung thư New South Wales, ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ sáu tại Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine HPV còn thấp. Theo nghiên cứu năm 2021, chỉ 12% phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi 15-29 được tiêm vaccine HPV. Mới đây, Bộ Y tế chính thức đưa bệnh do HPV vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B - cho thấy mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh của virus này.

Theo chuyên gia y tế, tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Chuyên gia y tế khuyến cáo trong thời điểm các bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, chủ động phòng bệnh từ sớm, thay vì chờ khi bệnh xuất hiện, chính là "lá chắn" quan trọng. Trong đó, tiêm chủng đúng và đủ là cách hiệu quả để bảo vệ bản thân và cộng đồng, đặc biệt trong những tháng cuối năm.

Với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, Long Châu khẳng định vai trò "cánh tay nối dài" của ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng hành cùng người trẻ dự phòng sức khỏe, Long Châu đảm bảo an toàn tiêm chủng, cung cấp 100% vaccine chính hãng, chất lượng cao, được bảo quản và giám sát 24/7 theo quy trình nghiêm ngặt đạt chuẩn quốc tế (WHO - GSP). Đại diện hệ thống khẳng định không ngừng nỗ lực chăm sóc sức khỏe người Việt bằng dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và dễ tiếp cận.