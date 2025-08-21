Long Châu bắt tay Omron chăm sóc sức khỏe hàng triệu gia đình Việt

Ngày 20/8, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược cùng Omron Healthcare - thương hiệu thiết bị y tế hàng đầu Nhật Bản.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Các bệnh lý tim mạch chủ yếu liên quan đến yếu tố nguy cơ gây bệnh bao gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường… Khoảng 80% ca tử vong sớm do bệnh tim và đột quỵ có thể phòng tránh được nếu được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Chính vì vậy, việc tầm soát và theo dõi sức khỏe tại nhà bằng thiết bị y tế chính hãng, có độ chính xác cao là giải pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, bà Okada - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Omron Healthcare Co., Ltd, cùng bà Kuriyama-san - Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc cấp cao Khối Chiến lược hoạch định sản phẩm, ông Masanori Matsubara - Giám đốc điều hành Omron khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ông Joe Huang - Tổng giám đốc Omron Healthcare Việt Nam... đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu.

Long Châu hợp tác Omron, mang các thiết bị y tế hiện đại, chính hãng đến gần hơn với người Việt.

Với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu không ngừng nỗ lực để mở rộng khả năng phục vụ, đem đến cho người dân giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Long Châu hiện sở hữu hơn 2.222 nhà thuốc trải dài khắp cả nước cùng đội ngũ 20.000 dược sĩ vững chuyên môn đang phục vụ hơn 33 triệu khách hàng. Đây là nền tảng vững chắc để Long Châu mở rộng khả năng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng. Cùng với đó, Omron - thương hiệu thiết bị y tế đến từ Nhật Bản - đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà. Với hàng trăm triệu sản phẩm đã được tin dùng tại hơn 130 quốc gia, Omron chuyên về dòng máy đo huyết áp, máy xông khí dung, máy trị liệu giảm đau và thiết bị theo dõi sức khỏe chính hãng, an toàn, chính xác.

Sự kiện nâng tầm hợp tác chiến lược giữa Long Châu và Omron đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ đã được xây dựng từ trước, đồng thời mở rộng phạm vi phối hợp nhằm kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tại đây, người dân có thể tiếp cận từ thuốc điều trị đến thiết bị theo dõi và phòng ngừa bệnh tật ngay tại hệ thống nhà thuốc Long Châu. Đặc biệt, sự phối hợp giữa sản phẩm được sản xuất theo chuẩn quốc tế, được kiểm định chặt chẽ bởi cơ quan y tế có thẩm quyền của Omron và tư vấn chuyên môn từ đội ngũ dược sĩ Long Châu sẽ giúp khách hàng sử dụng thiết bị đúng cách, an toàn và hiệu quả.

Một trong những trọng tâm của lần hợp tác này là nâng cao nhận thức về việc sử dụng thiết bị y tế chính hãng. Thực tế cho thấy, sử dụng thiết bị y tế không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ sai lệch chỉ số quan trọng, dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị sai cho đến bỏ lỡ dấu hiệu bệnh lý.

Bà Okada - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Omron Healthcare - phát biểu: “Omron kiên định với sứ mệnh giúp mọi gia đình có thể tiếp cận giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại tại nhà. Chúng tôi tự hào mang đến thiết bị y tế thế hệ mới, hỗ trợ người dân theo dõi sức khỏe và phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là bệnh lý tim mạch. Với sự đồng hành của Long Châu, chúng tôi tin công nghệ y tế tiên tiến của Omron sẽ được đưa đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt Nam. Đây cũng là minh chứng mục tiêu dài hạn của Omron, hướng đến cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh, bền vững và hạnh phúc”.

Long Châu cùng Omron nâng tầm hợp tác chiến lược.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - đại diện hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu - chia sẻ: “Mỗi gia đình đều xứng đáng được chăm sóc bằng sản phẩm và dịch vụ an toàn nhất. Nâng tầm hợp tác chiến lược với Omron là sự khẳng định cam kết của Long Châu trong việc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, chính xác và đáng tin cậy cho người Việt. Qua đó, Long Châu tiếp tục kiên định với sứ mệnh ‘vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Long Châu hiện phân phối đầy đủ thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình từ Omron với những sản phẩm thiết yếu như máy đo huyết áp Omron HEM-7530T, giúp người dùng dễ dàng theo dõi huyết áp và cảnh báo nguy cơ đột quỵ với độ chính xác cao; máy xông khí dung Omron cũng là lựa chọn quan trọng trong chăm sóc hô hấp, hỗ trợ kiểm soát bệnh mạn tính như hen suyễn, viêm phế quản và đặc biệt hữu ích cho trẻ em cũng như người cao tuổi.

Sự hợp tác giữa Long Châu và Omron không đơn thuần là mang thiết bị y tế chính hãng đến gần hơn với người dùng, mà còn hướng đến mục tiêu giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa rủi ro và xây dựng nền tảng sống khỏe mạnh, bền vững. Đây là bước đi dài hạn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe ngay từ mỗi cá nhân, lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng.