Long Châu và Foripharm đưa sản phẩm chính hãng đến tay người dùng Việt

Hệ thống nhà thuốc Long Châu và Foripharm nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược, với mong muốn chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Giữa những biến động của thị trường dược phẩm, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng, đạt chuẩn kiểm định trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng. Với cam kết bền vững về chất lượng và minh bạch xuất xứ, Long Châu và Foripharm cùng hợp lực mở rộng kênh phân phối sản phẩm chính hãng, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng. Dựa trên nền tảng y tế vững vàng, hai đơn vị cam kết mang đến sản phẩm an toàn, chất lượng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường dược phẩm minh bạch, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Mối quan hệ song hành giữa Foripharm - đơn vị có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất, cùng Long Châu - với nguồn lực 18.000 dược sĩ cùng hệ thống hơn 2.222 cửa hàng phủ khắp toàn quốc - được kỳ vọng mang đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, trải nghiệm tiện lợi và an toàn hơn cho người dân Việt Nam.

Long Châu đặt chân đến miền đất xa xôi để trao sức khỏe, gửi yêu thương và thắp lên tinh thần sẻ chia.

Không dừng ở hoạt động phân phối, hai bên phối hợp triển khai nhiều chương trình thăm khám và tư vấn, qua đó khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động.

Đại diện Foripharm chia sẻ: “Tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm quen thuộc của Foripharm như Sâm nhung bổ thận TW3 hỗ trợ tăng cường chức năng thận, nâng cao thể lực; Hoạt huyết thông mạch TW3 giúp tăng tuần hoàn máu, giảm tê bì chân tay, hoa mắt, chóng mặt. Sản phẩm được bào chế từ dược liệu thiên nhiên và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, giữ trọn dược tính quý, đảm bảo hàm lượng hoạt chất tối ưu cho hiệu quả sử dụng. Foripharm chú trọng minh bạch nguồn gốc, kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm, mang đến lựa chọn chăm sóc sức khỏe an toàn và tin cậy cho người dùng”.

Long Châu cùng Foripharm cam kết chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Foripharm là một trong những đơn vị đầu ngành với sản phẩm thuốc được bào chế từ nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm tra chất lượng đạt chuẩn GLP, kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP… Các sản phẩm chính hãng từ Foripharm hiện có mặt tại toàn bộ hệ thống nhà thuốc Long Châu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết thực của người dùng.